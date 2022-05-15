天后也慘被愛情磨難　Jolin、林依晨、舒淇的失戀語錄 　

原本在墾丁打拼賣雞翅的愛侶小嫻和金剛，不敵同居生活點點滴滴的摩擦，戀曲變調不得不畫下休止符，懂得煞車也是解答愛情的一個答案，畢竟肉身凡胎的我們，遇到情愛難免會有迷失的時刻，尤其在「失戀」時，那種喪氣感會更明顯。幾位在演藝圈的天后女星們，她們各個事業有成、獨立自主，也一樣經歷挫敗的戀愛，聽聽她們的失戀箴言，妳終將明白：再痛苦，也不要回頭！





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結婚8年，39歲的林依晨不僅如願生女當了媽媽，和圈外丈夫相愛依然甜蜜蜜，令人稱羨。但她也是經歷修行，曾在受訪時透露，年輕時確實遭遇過痛不欲生的失戀，但她當時的選擇是「完全不回頭」。記者問她原因是什麼？林依晨直接的回答：「因為這樣對方才會記得我。」





林依晨補充，一段感情結束後，無論是分手還是被分手的那方，沒有一個人是好過的，但既然已經協議分開，就代表個性或是相處上確實有磨合不了的點。「感情是講究順序跟緣分的，有時候剛好就是時機不對，整個就是不對，那麼就勇敢地放開手、轉身吧，這樣彼此才會有機會繼續尋找下一個幸福。」林依晨更以過來人經驗向女孩們分享：「分手不回頭，因為這樣對方才會記得我。」





▲林依晨現在如願當媽，婚姻幸福。翻攝林依晨臉書

46歲金馬影后舒淇和馮德倫結婚六年，兩人偶爾會在IG上放閃，雖然不是高調曬愛，但總有一股溫馨的暖流感動粉絲。年輕時的舒淇感情也是屢遭風霜，曾與天王黎明有過一段苦戀，最受矚目，當初男方遲遲不願公開舒淇，傷透了她的心。如今覓得幸福的舒淇，曾在社交網站上分享對於失戀的觀點，她說：「失戀不要落淚，因為上天多給了妳一次尋找真愛的機會。」





舒淇認為，每個人都會碰到渣男渣女，被他們傷透了心，但也因為見識到對方的不好，反而能讓自己長點心眼，隨著一次又一次的受傷，越清楚怎樣的對象才是真正適合自己的。她寫上：「謝謝對你不好的人，讓你更容易懂得珍惜對你好的人。

▲舒淇的感情路飽經風霜，才覓得真命天子馮德倫。翻攝舒淇臉書

41歲歌壇天后蔡依林是當今演藝圈最炙手可熱的單身女星，但她不急，循著自己的路開心地走。與天王周杰倫、帥模錦榮的感情隨風而逝，讓她成長許多。過去，蔡依林曾為廣告進行一段有關「蛋糕哲學」的演講，當時就聊到自己失戀的經驗。





她說，剛失戀時肯定會埋怨，自認不夠好、想找出很多原因，但愛情有時候就是很難解釋，即便妳再好，不夠喜歡妳就是不夠喜歡。蔡依林說，時間會淡化很多，現在回頭看失戀時的自己、就會發現事情好像沒這麼嚴重。





另外，蔡依林也眼眶含淚、語氣沉重地提到「感情的失敗，不代表你整個人都失敗，你應該要謝謝這樣子的經驗，讓你可以更堅強地站起來」。





「不一定你可以成為某一個人的公主，但你絕對可以成為你感情世界裡面、內心豐富的女王跟國王」，也認為一個人的人生會發生什麼、沒有人可以推斷，決定全都在我們自己手中。



