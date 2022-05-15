快訊／打滿三劑「快篩陰性」免隔離？陳時中：還未達共識
本土疫情未趨緩，日前行政院長蘇貞昌拍板鬆綁「3+4」居家隔離，最快預計在明（16）日起打滿3劑疫苗、快篩陰性者免隔離。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日就表示，鬆綁3+4居家隔離目前會議還未完全達成共識，但65歲以上快篩陽性者，經醫師評估可投藥，已達成共識。
為了集中醫療資源照顧中重症者，蘇貞昌認同指揮中心在防疫措施上持續鬆綁的方向，與各縣市討論完整接種疫苗（三劑）是否得免隔離，若能達成共識，最快將於週一實施隔離新制度。
陳時中也提到，居家隔離3+4鬆綁今日上午開會還未達成共識，有人表示要更鬆一點，希望這些人完全進到0+7或低度管制，會來研議相關配套，明天以後才會公布，但大家都認為應適度調整鬆綁並兼顧防疫需要。另外，在65歲以上（非三類對象）快篩陽性經醫師評估後可投藥，則已在會議中達成共識。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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