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快訊／打滿三劑「快篩陰性」免隔離？陳時中：還未達共識

▲指揮官陳時中今（15）日表示，鬆綁3+4居家隔離目前會議還未完全達成共識。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中今（15）日表示，鬆綁3+4居家隔離目前會議還未完全達成共識。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-15 14:38:19

本土疫情未趨緩，日前行政院長蘇貞昌拍板鬆綁「3+4」居家隔離，最快預計在明（16）日起打滿3劑疫苗、快篩陰性者免隔離。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日就表示，鬆綁3+4居家隔離目前會議還未完全達成共識，但65歲以上快篩陽性者，經醫師評估可投藥，已達成共識。

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為了集中醫療資源照顧中重症者，蘇貞昌認同指揮中心在防疫措施上持續鬆綁的方向，與各縣市討論完整接種疫苗（三劑）是否得免隔離，若能達成共識，最快將於週一實施隔離新制度。

陳時中也提到，居家隔離3+4鬆綁今日上午開會還未達成共識，有人表示要更鬆一點，希望這些人完全進到0+7或低度管制，會來研議相關配套，明天以後才會公布，但大家都認為應適度調整鬆綁並兼顧防疫需要。另外，在65歲以上（非三類對象）快篩陽性經醫師評估後可投藥，則已在會議中達成共識。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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