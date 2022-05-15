2歲男童轉院途中亡！掀量能不足疑慮 羅一鈞坦言1疏失
基隆市一名2歲男童確診後，因病況急轉直下而送至急診，醫師診斷病毒性腦炎需轉院，但詢問多家醫院因病床數不足無法收治，最後再往台北榮總途中不幸死亡，讓外界針對兒童醫療量能提出質疑，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，基隆市衛生局與醫院開始聯繫詢問轉院事宜期間，都有給個案點滴、抗生素、抗抽蓄等藥物治療，不過這中間的細節就是轉院資訊這部分，指揮中心會跟相關衛生局、醫院做討論。
有關該名基隆2歲男童個案病況，羅一鈞說，這位小朋友有接觸過一名非家人照顧者的確診者，5/12家人有先在家快篩陽性，下午就帶到部立基隆醫院急診，症狀為咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，體溫正常36.5度、血氧正常不用氧氣，醫院有開立處方藥物，隔天PCR陽性，有透過簡訊通知家人，但5/13個案開始出現抽蓄、活動力不足狀況，家人送至急診，並安排小兒感染專科到急診會診，懷疑是病毒性腦炎，建議要轉院，因此開始聯繫及基隆衛生局收治兒童重症，包括基隆長庚、三總、台大、馬偕，但當時都是因為床位少沒有病床，後來北榮確定後，晚上11:56就開始安排救護車到北榮，而這中間都一直有給男童點滴、抗生素、抗抽蓄藥物治療，最後在2點轉出到北榮。
羅一鈞指出，男童到北榮後有進行後續一些處置跟救治，但依舊不幸在大概8點多過世，有關整個安排狀況，他坦言細節是中間應該有可以加速或是多掌握轉院的資訊，這邊跟相關衛生局醫院做討論，後續死亡診斷書則表示，男童死因為新冠肺炎感染合併急性腦炎、多重器官衰竭，但目前還無正式通報到審查部分，這部分會在完成病歷摘要搜集以及死亡診斷書後去做認跟審查，後續才會公布在每天死亡個案裡。
羅一鈞也澄清，這部分沒有說有等待或延誤治療的狀況，只是後續需再了解整個轉院制度，安排是否有可以再加速的地方，讓這個轉院過程更快速。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。