「快篩陽=確診」未滿2歲也適用！醫師認定即可 免做PCR
中央流行疫情指揮中心表示，今（15）日國內增68732例本土個案，為強化防疫量能，先前已放寬居家隔離、自主防疫和居家檢疫者快篩陽性，經醫師認定即為確診。不過針對2歲以下幼兒，醫療應變組副組長羅一鈞今日在疫情記者會上表示，雖不符合快篩試劑適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，並請醫師進行上傳/通報程序。
羅一鈞指出，先前針對三類對象「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者，若在隔離/檢疫或自主防疫期間快篩陽性，經醫師認定即為確診，但若為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，仍要請醫師進行上傳/通報程序；若為65歲以上快篩陽性者，經醫師評估可直接給藥。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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