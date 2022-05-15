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中國經濟放緩！經濟學人：印度佈局崛起　GDP增幅將達8%

▲《經濟學人》（The Economist）分析指出，在中國經濟增長放緩趨勢下，印度佈局崛起，並預估今年印度GDP年增率將達到8%。圖為印度總理莫迪、中國國家主席習近平。（圖／翻攝自印度《 Jansatta 》）
▲《經濟學人》（The Economist）分析指出，在中國經濟增長放緩趨勢下，印度佈局崛起，並預估今年印度GDP年增率將達到8%。圖為印度總理莫迪、中國國家主席習近平。（圖／翻攝自印度《 Jansatta 》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-15 15:12:152022-05-15 15:12:26

中國受疫情衝擊面臨巨大經濟風險，上海與各地區的封控管理導致通貨膨脹、物流堵塞，北京當局原先設定今年經濟成長5.5%目標也面臨挑戰。根據《經濟學人》最新分析，成長大國之中印度將會是今年GDP增幅速度最快的國家，在中國封控措施重創國際貿易下，印度將接手部分產業商機。

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《經濟學人》（The Economist）評估中國與印度近年經濟表現，表示印度過去7年展顯相當水準成長，今年表現更為突出，自2014年至今GDP增長了40%，根據國際貨幣基金（IMF）預估，今年印度GDP年增率將達到8%，會是大國之中GDP增長速度最強的一員。

相較之下，今年1月IMF預測中國經濟增長為4.8%，而受到中國抗疫採取強硬的清零政策、廣泛封控影響經濟活動和俄烏戰爭影響，4月又將經濟增長預期再度下調至4.4%，這個數字遠低於年初北京設下的5.5%目標。

報導內指出，IMF對印度的預期不只如此，儘管在2020上半年受困疫情封控，印度GDP暫時衰退25%，但IMF預期到了2027年，按市場價格計算，印度國內生產總值將達5兆美元，並由先前的全球第10大經濟體一口氣躍升至第5大經濟體，國內獨角獸企業可望高達百家，股市規模將僅次於美國、中國與日本。

報導提及，印度未來10年經濟增長支柱包含打造單一國家市場、IT領域保持領先、供應鏈從中國轉移、可再生能源轉變與工業急速擴張；而印度國內過度仰賴能源進口和政府管轄風格、挾制媒體與司法等問題可能成為發展阻礙。

過去10年印度的IT外包與服務產業每年創造2300億美元產值，國內約500萬人從事科技行業，就業市場活絡下國內IT服務和外包行業規模翻倍，是目前全球第5大服務出口國；加上莫迪政府看準中國因供應鏈危機與封城造成的外貿萎縮、企業出走，開始積極向外企招商，預計未來5年內將會對14個行業提供260億美元的投資補貼。

報導中亦提及中國面臨的萎縮，其中封控措施嚴重影響國際貿易成為致命傷，根據航運分析公司Windward數據，今年2月上海港外有260艘船舶等候，到了4月中旬已經累積到506艘船舶，文章分析中國出口熱潮即將結束，對比去年同期，今年4月份中國的出口價格可能上漲8%或更多。
 

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