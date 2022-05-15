陳柏霖嘗試釣魚卻失敗收場 劉冠廷「喜獲3條」卻被嚇歪
實境節目《極島森林》被網友封為「神仙綜藝」，首周播出內容中，陳柏霖必須破解謎題，完成接到劉冠廷的任務，沒想到2人無數次錯過，最後好不容易找到彼此笑開懷，自然可愛的互動掀起討論。LINE TV今（15）日釋出獨家漏網鏡頭，在2人不斷錯過的期間，劉冠廷發現一家老舊鐘錶行，整個人被復古懷舊小物吸引，這段特別的購物之旅被鏡頭全數紀錄。
最新內容中，陳柏霖尋找劉冠廷的過程一波三折，為了解開任務中的謎題，花了許久時間，後來好不容易抵達指定地點，卻看不到劉冠廷本人，柴犬旅伴Afuri當下又在鬧脾氣不想要走路，讓陳柏霖崩潰又心疼，不想要強逼Afuri走路，就在他蹲下來安撫Afuri的瞬間，劉冠廷突然現身，儘管沒有在限定的時間內完成任務，但終於見到彼此，讓兩人笑開懷。
當下劉冠廷立刻自首，其實他不見的這段期間，是跑到不遠處的鐘錶店購物，不只看上一個懷錶，還被許多復古的打火機、墨鏡、硬幣等吸引，非常認真的在選購，買完東西後一度把自己的物品忘在店裡，還折返回去拿，看得出來心情相當放鬆，陳柏霖也覺得劉冠廷這樣非常「Chill」。
終於順利碰面的2人，先是一同採買食材，接著一起去釣魚，邊聽電影《詭扯》配樂邊解任務換取經費，沒想到陳柏霖本人卻一直釣到樹枝，而劉冠廷雖然連續釣到了3條魚，卻因為魚太大隻又很有力氣而感到害怕，慌張不敢把魚鉤拿下來、直說好可怕等等，呆萌模樣相當逗趣，2人互動也讓許多觀眾看了笑歪，紛紛留言：「劉冠廷被魚嚇到超可愛」、「默默45分鐘就看完了」、「氛圍好清爽」、「看了很舒服很可愛」。而接下來陳柏霖與劉冠廷要深入南投忘憂森林、並前往台南親手種下樹苗。