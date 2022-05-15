美智庫兵推2027中共攻台　學者分析北京必攻擊美軍盟友

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盧業中認為，美國務院更動官網文字與近期美國調整亞太戰略有關，除了拜登即將啟程訪日韓，包括5月12日在華府召開東協高峰會，可看出烏俄開戰後至今，美國已經把歐洲國家整隊完畢，西歐國家皆與美立場非常一致，印太地區則採取回防動作。
盧業中指出，烏俄戰爭開打時，北京單方面認為出現戰略機遇期，而美國藉由一連串動作清楚告訴中國：以美國角度來看，中國大陸一直都是主要競爭者。接下來，美國可能集中心力佈局了印太經濟架構（IPEF），雖目前尚未正式發佈內容，但已可看出輪廓，包括在美國東協高峰會上美國提出將提供1.5億美金，幫助東南亞國家於未來三年中進行基礎建設，預期美國總統拜登前往日韓時也會有類似宣布。
不過，盧業中判斷，美國可能沒辦法直接將台灣納入印太經濟架構，但在東南亞與東北亞之間，台灣作為兩者連接最大關鍵，美仍會透過其他方式將台灣納入合作對象，比如科技合作與民間交流，由此可推敲出台灣仍會在IPEF架構中有程度的參與。
針對美英兩國高層於三月份「印太戰略會議」期間的閉門會談中，提及台海發生衝突的「應變計畫」，美盼英強化在亞太地區的安全角色。盧業中表示，這與中國第三艘自製航母成軍有關聯性，加強歐美國家在亞洲的水上制衡力量。
盧業中說明，北京應清楚知道，中國大陸若越積極干預，其他國家也會有反制措施，同時，在烏俄戰況升溫、國際情勢快速變化的情況下，可觀察出英國與印太地區關聯性更密切，比如英、日達成《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement）等，美國在為後續恐怕同時應付兩場區域性戰爭，將可能聯合不同區域盟友支援；換句話說，美國不把區域做嚴格的地理區隔，否則難以負擔，同樣的，在歐洲地區的狀況也可能需要印太地區盟友協助。