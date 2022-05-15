美率日韓協防牽制中共　IPEF外交戰略意義大於經貿

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣認為，美國組織IPEF的目的不外乎就是要在政治、經濟，乃至於軍事上牽制中國大陸，若要在亞太地區透過軍事方式，回到冷戰時期的意識形態掛帥、軍事結盟方式來面對一個崛起的超級強國，在21世紀是難以達成，且今日的北京不是半世紀前的蘇聯，他與全球經濟互賴的程度遠大於當年的蘇聯。
江啟臣表示，面對中國大陸崛起，前美國總統歐巴馬當年提出TPP就是因為美國已經花太多時間在中東與反恐，待反恐戰爭告一段落，就要將焦點轉回亞洲，避免被中國取代在亞太地區地位，更影響全世界秩序，其中包括許多國家的切身利益，他舉例，如日本供應鏈、海上運輸線將面臨遭截斷的可能性，「大國永遠都在想這些事情，且總是超前部署」。
對於台灣外交與經貿佈局，江啟臣指出，即使IPEF未來也許可透過政治方式加入，不需經貿談判與協商，政府仍不應純粹追求加入IPEF，並放棄CPTPP、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、台美貿易暨投資架構協定（TIFA）等組織，台灣追求的與美雙邊經貿跟IPEF毫無關係，不應成為放棄加入國際經貿組織的理由。
此外，美國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發外界對美國對台政策是否改變的議論。
美國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後在媒體例行簡報上表示，美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。同時，白宮印太事務協調官康貝爾亦表示，美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。
對此，江啟臣指出，美方稱之為例行性更新，但要調整文字一定是經過內部開會討論，「假設官網把一中政策拿掉，就是非常大的進展」，因為無論北京、華府，雙方的爭議點一直以來都是在一中問題，美方這次也重申「一中政策」的基礎與底線。
江啟臣認為，美國為「政治主權上清晰，軍事安全上模糊」，清楚說明與台灣為非官方關係，與中為邦交國，也講明在中國大陸的「一中原則」中，美國支持哪部分、知悉哪部分；但在安全上，美方從不會明講是否出兵、要賣什麼武器、不賣什麼武器，反而都講得很模糊。
不過，國防外交委員會前召委陳以信則認為，國務院官網本次調整意義並不顯著，美國國務卿布林肯原本預計5月5日發表對中政策談話，但因染疫導致活動延期，官網內容更新與布林肯論述應是互相搭配，可待論述發表後再行分析。
陳以信表示，由於美國無法在同時處理烏俄戰爭與兩岸軍事問題，因此在烏俄戰爭後，美方對台海穩定有更高需求，而美「一中論述」拿掉就是走回戰略模糊方向，並在戰略模糊的情況下維持台海穩定。
陳以信說，華府對北京態度在烏俄戰爭過程中產生不同角度，不僅明確呼籲中國大陸不要成為俄羅斯幫手，甚至有拉攏意味，讓北京戰略地位有所提高，相對造成台灣的戰略地位的下降。因此，如上述所說，美國無法同時處理烏俄與兩岸開戰，這是當前維持台海與西太平洋穩定最大困境所在，因此美國不斷呼籲兩岸降低敵對激昂言論，減緩緊張氛圍。
陳以信表示，這是為何烏俄開戰後美國立即派特使團來台，除了評估監測台海爆發衝突的風險外，也直接向總統蔡英文傳達對於兩岸和平穩定的期待，盼雙方不應輕舉妄動。所以外界可以看到，這兩個月以來，兩岸關係相對平穩，蔡政府也不再有對中國發出過激的批評，這是目前美方期待看到的。