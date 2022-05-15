美國務院更動官網意義重大　外交專家：正式重返亞洲戰場

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因此，陳一新判斷，國務院更動事實清單（Fact Sheet）去掉「台灣是中國的一部份」，是經過與英美兩國商量後的結果，或是美國國務院法律專家的建議，外界目前無法證實細節，但背後目的就是為了避免法理障礙與瑕疵。此外，陳一新說，至於官網同時刪除「不支持台獨」的文字，僅是作為與中共「討價還價」的另外籌碼。
至於部分學者認為國務院官網更動背後意義不大，陳一新並不認同，強調國務院網站絕非能隨意更動，僅國務卿能夠處理國務，甚至要先與白宮國安會商量才能定案，此舉非同小可，陳一新指出，學界可以等待更詳細說明再進行深入研究，但國務院網站短期內不可能再改變」。
陳一新認為，「台灣是中國的一部份」等文字自1972年上海公報沿用至今，已達半世紀之久，如今不再使用，對於美國協防台海是非常有利的一步，美往後可以合法介入，若兩岸開戰，美國的軍艦無法被中共阻擋，將以平等基礎上對抗中共武力攻台。他表示，自烏俄戰爭之後，中共因擔憂受到國際制裁的波及，不敢與美作對，即使中共與俄羅斯為密切盟友關係，至今仍保持中立。面臨國際孤立、戰事受挫，俄國從二等強國地位降等，對於世界秩序、經貿佈局、軍事戰略上造成重大影響，也讓美國加速將防禦焦點重返亞洲。
此外，美國總統拜登20日即將出訪亞洲，將分別與南韓總統當選人尹錫悅和日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，討論安全、經濟與合作；拜登也將出席在東京登場的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，會晤各國領導人。日媒也報導，Quad峰會議題將涵蓋如何因應對台灣升高施壓力道的中國大陸。
對此，陳一新表示，英美於三月初印太會議中商量英國角色問題，英國航空母艦伊莉莎白號（Queen Elizabeth-class）將來可能組織艦隊，足以對抗中國的遼寧號、山東號等，日本也能分擔一部份戰力，將能壓制中國火力，延續美日韓反中聯盟；美國務卿布林肯對中政策雖因疫情延期發表，但是演說主要內容已經曝光，包含「中國才是美國主要對手，不是俄羅斯」等，由此可知，美國已大動作回防亞太區域，制衡中共。
陳一新也提及2021年8月成立的澳英美聯盟（AUKUS)。他分析，美國希望強化英國在亞太地區安全角色的原因：首先，北韓領導人金正恩挾著日益強大的導彈與核武，愈來愈對東亞的和平與穩定構成嚴重的威脅。
其次，俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國對台灣的軍事威脅不無可能日益嚴峻。北京可能正從俄烏戰爭中吸取經驗教訓，以迅雷不及掩耳的手段攻打台灣。第三，過去美國都與日本、澳大利亞強化軍事合作，以在必要時因應中國的武力犯台。
然而，美國發現，如果英國提升角色，或有助於進一步嚇阻中國武力侵略台灣的行為。中國第三艘自製航母即將成軍，美國希望英國航母率領的艦隊能夠協助美國制衡一下中國日益強大的水面武力。
第四，美國不僅希望英國在亞太地區扮演更重要的安全角色，也希望英國透過外交、經貿、金融、科技、人權監督等管道進入亞洲，成為美國在日本與澳大利亞之外的另一個重要戰略夥伴。
最後，讓英國在亞太地區扮演更吃重的安全角色，並沒有影響到美國對台灣的「戰略模糊」。為了維持美國對台灣的「戰略模糊」策略，美國不僅未邀請台灣參加AUKUS，也未邀請台灣成為印太戰略的一環。只要台灣未獲邀參加AUKUS，也未成為印太戰略的一部分，則中國對「小北約」的疑慮就大為減少。