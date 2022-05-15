密切接觸者「0＋7」免隔離？專家憂增醫療負擔、提2建議

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當然，這樣的做法有2個好處，洪子仁認為，第一，可讓社會恢復正常運作，對社會勞動力是有幫助；第二，在不用匡列這麼多人之下，也可減少公衛流程及行政程序。但他也點出問題所在，即便配套做的很完整「以篩代隔」，打篩3劑、快篩陰就免隔離，不可諱言仍有病毒外溢風險，這些風險最後由誰承擔？還是醫療機構承擔。
也許對行政院及地方首長來說，社會可恢復正常運作，這風險承擔利大於弊，但洪子仁提醒，也要考慮醫療量能風險，在可能加快病毒傳播速度下，確診人數持續增加，中重症患者也會增加並湧入醫院。
雖然從大方向來看，這個政策早晚都要實施，在國外也已做了，甚至連確診者只要戴口罩也可以外出看病，但洪子仁認為最重要的是「實施時間點」，最佳時間建議等到疫情高峰期過後，確定醫療量能可承接時再執行，現在疫情仍在上坡往高峰走，若再放寬居隔條件，對醫療機構真的是雪上加霜。
洪子仁說，現在大型醫學中心要收治中重症患者，也要進行確診者診療，還要做PCR篩檢工作，醫護人員也有不少人確診或居隔，醫護人力也減少中，他不反對鬆綁密切接觸者的居隔條件，但建議等到520或月底流行趨勢的峰型曲線下來後再做。
當然，如果政府這時還是要做，他建議配套要完整，除打滿3劑疫苗之外，快篩陰免隔離也要有基本限制，像是不能搭大眾運輸工具、不能去人多的地方及避免餐敘等，降低社區傳播風險。此外，他也向政府喊話，做任何決策也要考慮醫護人員能否負荷，並應給予實質的鼓勵，而不是只是精神喊話，要大家有「使命感」再撐一下，應該要降低醫護人員的被剝奪感。