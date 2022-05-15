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密切接觸者「0＋7」免隔離？專家憂增醫療負擔、提2建議

▲針對政府擬進一步鬆綁密切接觸者居隔條件，若打滿3劑疫苗且快篩陰性可免隔離，專家認為居隔對象陰轉陽機率仍高，病毒仍有外溢風險，現在做對醫療機構是雪上加霜，建議等過了疫情高峰後再實施，若真的現在要做就要有完整配套措施。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲針對政府擬進一步鬆綁密切接觸者居隔條件，若打滿3劑疫苗且快篩陰性可免隔離，專家認為居隔對象陰轉陽機率仍高，病毒仍有外溢風險，現在做對醫療機構是雪上加霜，建議等過了疫情高峰後再實施，若真的現在要做就要有完整配套措施。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-05-15 17:04:592022-05-15 17:17:32

政府擬鬆綁密切接觸者「3+4」居隔條件，若打滿3劑疫苗且快篩陰性可免隔離，中央流行疫情指揮中心在邀專家與地方首長及衛生局討論後，大家都認為要減輕行政負擔，但對自主防疫7天或自主健康管理7天的強度仍有不同看法，將待相關配套研議後再公布。不過，新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁今（15）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，即便打滿3劑疫苗及快篩陰性，目前居隔對象陰轉陽機率仍很高，還是有病毒外溢風險，對醫療機構將是雪上加霜，建議等疫情高峰過後再實施，若真的要執行，也要有完整的配套措施。

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洪子仁表示，目前確診接觸者的匡列人數及天數都已縮小，只限確診者同住密切接觸者，居隔天數為「3+4」，但目前居隔對象陰轉陽的機率仍很高，這時又要放寬這群人只要打滿3劑疫苗，而且快篩陰性就可免隔離，社區傳播風險將會提高。

當然，這樣的做法有2個好處，洪子仁認為，第一，可讓社會恢復正常運作，對社會勞動力是有幫助；第二，在不用匡列這麼多人之下，也可減少公衛流程及行政程序。但他也點出問題所在，即便配套做的很完整「以篩代隔」，打篩3劑、快篩陰就免隔離，不可諱言仍有病毒外溢風險，這些風險最後由誰承擔？還是醫療機構承擔。

也許對行政院及地方首長來說，社會可恢復正常運作，這風險承擔利大於弊，但洪子仁提醒，也要考慮醫療量能風險，在可能加快病毒傳播速度下，確診人數持續增加，中重症患者也會增加並湧入醫院。

雖然從大方向來看，這個政策早晚都要實施，在國外也已做了，甚至連確診者只要戴口罩也可以外出看病，但洪子仁認為最重要的是「實施時間點」，最佳時間建議等到疫情高峰期過後，確定醫療量能可承接時再執行，現在疫情仍在上坡往高峰走，若再放寬居隔條件，對醫療機構真的是雪上加霜。

洪子仁說，現在大型醫學中心要收治中重症患者，也要進行確診者診療，還要做PCR篩檢工作，醫護人員也有不少人確診或居隔，醫護人力也減少中，他不反對鬆綁密切接觸者的居隔條件，但建議等到520或月底流行趨勢的峰型曲線下來後再做。

當然，如果政府這時還是要做，他建議配套要完整，除打滿3劑疫苗之外，快篩陰免隔離也要有基本限制，像是不能搭大眾運輸工具、不能去人多的地方及避免餐敘等，降低社區傳播風險。此外，他也向政府喊話，做任何決策也要考慮醫護人員能否負荷，並應給予實質的鼓勵，而不是只是精神喊話，要大家有「使命感」再撐一下，應該要降低醫護人員的被剝奪感。

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