女星遭揭「原廠設定」！10年前赤裸嫩樣曝光

鄭宜農的特別企畫《信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde》，已經於日前播映，除將專輯製作過程呈現在大家眼前，更紀錄連鄭宜農自己看了都直呼害羞的赤裸紀實，甚至挖出超過10年前的舞台畫面，帶領觀眾看著她一路從「胚胎」進化成大人的過程。影片尾聲，鄭宜農也宣布將在8月6日於台北流行音樂中心舉辦的演唱會正式名稱為「新世紀的女兒 台北演唱會」。
《信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde》的影片中，揭露鄭宜農竟然是個「原廠設定」很不會說話的人，以前同事對她的印象，就像是個「角落生物」，常靜靜的在角落聽音樂，不太說話、看似跩跩的難相處，事後才發現原來只是怕生。以前的她甚至連要講一件事，都得在腦中想個2、3天才鼓起勇氣說出口。而在剛開始站上舞台表演時，鄭宜農笑說常不知道自己在講什麼，她表示：「近幾年各方面的能力都有再增長，現在每一次出擊心裡都有很完整的想像，更清楚怎麼說想說的話，把表演做成想讓大家看到的樣子，所以應該算是更有自信了。」
影像也紀錄了鄭宜農在配唱〈新世紀的女兒〉時卡關的狀況，當時因為怎麼樣都唱不到標準，她一度悲從中來掉了幾滴眼淚，嚇壞了在場的同事們；而後她彷彿開啟開關，越唱越開，甚至還會把簾子拉上獨自在錄音間「耍狠」，後來的完美表現令大家感到驚艷，最終順利完成了她生涯中的第一張台語專輯。