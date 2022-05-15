中國108歲老翁確診後痊癒　成上海疫情最高齡出院患者

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浦東醫院指出，該院在堅持「一人一方案」的基礎上給予對葉姓老翁進行重點關注，每日多次查房並觀察病情變化；但4月27日晚間葉姓老翁突然出現呼吸急促、意識模糊、突發性心力衰竭等現象，隨即轉入ICU進行重症管理治療，復旦大學附屬中山醫院ICU專家鐘鳴、國家督導組等專家討論，團隊決定啟動高流量吸氧療程等密切觀測與對症治療。
隨著葉姓老翁病情一天天好轉，於周五（13日）核酸檢測結果為陰性，本周末經連續兩次核酸檢測結果亦為陰性，且中間間隔超過24小時，最終符合出院標準，成為上海這波疫情以來最高齡的出院確診案例。
據中媒《第一財經》報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組醫療救治專家、東南大學副校長邱海波亦於周五表示，在上海本輪疫情中，80歲以上老年人占重症比例將近5成，但重症的疫苗接種率僅3.6%；在死亡病例中，80歲以上老年人占比高達67%，而疫苗接種率僅1.3%。
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