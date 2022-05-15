COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國108歲老翁確診後痊癒　成上海疫情最高齡出院患者

▲上海108歲老翁上個月確診新冠肺炎，經浦東醫院診治後已好轉出院，成為本輪疫情中最年長的出院確診案例。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲上海108歲老翁上個月確診新冠肺炎，經浦東醫院診治後已好轉出院，成為本輪疫情中最年長的出院確診案例。（圖／翻攝自澎湃新聞）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-15 16:47:23

上海持續降溫，除上海副市長陳通宣布明（16）起上海將分階段推進復商復市外，不少感染者也陸續康復出院。這波出院潮當中，一名高齡108歲的老翁經過一個多月治療，從上海新冠定點醫院復旦大學附屬浦東醫院出院，成為上海本輪疫情以來最高齡的出院患者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上海疫情在強力封控下已逐漸趨緩，根據當局通報14日新增本土確診病例166例和無症狀感染者1203例，總計1369染疫，同一天也有一名108歲的葉姓老翁自浦東醫院出院。根據浦東醫院表示，葉姓老翁於4月12日確診，出現發熱、咳嗽、咳痰和氣喘等症狀，加上過去有冠心病病史長期臥病在床，屬於高危險族群。

浦東醫院指出，該院在堅持「一人一方案」的基礎上給予對葉姓老翁進行重點關注，每日多次查房並觀察病情變化；但4月27日晚間葉姓老翁突然出現呼吸急促、意識模糊、突發性心力衰竭等現象，隨即轉入ICU進行重症管理治療，復旦大學附屬中山醫院ICU專家鐘鳴、國家督導組等專家討論，團隊決定啟動高流量吸氧療程等密切觀測與對症治療。

隨著葉姓老翁病情一天天好轉，於周五（13日）核酸檢測結果為陰性，本周末經連續兩次核酸檢測結果亦為陰性，且中間間隔超過24小時，最終符合出院標準，成為上海這波疫情以來最高齡的出院確診案例。

據中媒《第一財經》報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組醫療救治專家、東南大學副校長邱海波亦於周五表示，在上海本輪疫情中，80歲以上老年人占重症比例將近5成，但重症的疫苗接種率僅3.6%；在死亡病例中，80歲以上老年人占比高達67%，而疫苗接種率僅1.3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

上海為疫情清零拚命消毒　居民嘔吐不適官方道歉

CNN記者離開上海　自曝「倖存者的內疚」

上海新增1681例　官方力拚5月中旬解封

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀