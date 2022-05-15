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大元、鼓鼓愛情長跑多年　突公布新身分「不排除CP合體」

▲大元曝光新身分。（圖／大元臉書）
▲大元曝光新身分。（圖／大元臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-15 21:30:00

實境競賽節目《綜藝3國智》開播6年，再添主持生力軍，繼黃豪平、廖威廉之後，再由女神大元（林艾璇）接下節目主持棒。另外，與鼓鼓愛情長跑超過7年的大元，也大方表示若製作單位能邀請對方，非常樂意與男友同台。

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▲鼓鼓、白安合體擔任知名護膚品牌代言人。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓與大元愛情長跑多年。（圖／相信音樂提供）
大元坦言既開心又緊張，錄影前一個晚上還大失眠：「畢竟自己對主持這件事其實不太在行，一度後悔為什麼要答應參與，但我喜歡玩遊戲，希望有更多人看到我私底下真實的樣貌。」製作單位為了迎接大元加入，特地設計超殘酷賽制「淘汰大作戰」，順便惡整主持群，假藉因要讓大元加入而淘汰其中一名老將，讓大家情緒一度崩潰，花花更是哭著錄完整集節目。

大元在這種尷尬的氛圍下，與主持群第一次見面，她事後回想，當下大家都覺得她是要替代其中一人主持，加上知道主持群之間感情又很團結，心情超緊繃：「在車上等待時完全控制不住的手抖，已經是超越拍戲時的緊張感了。」
  
大元表示若製作單位將來邀到鼓鼓上節目，不排除CP合體：「如果他願意的話我當然是沒什麼問題！」也提出其他PopuLady團員或是小豬（黃沐妍）：「這幾位美少女看起來漂漂亮亮，其實沒什麼包袱，果一起上節目，大家可以看到我們私底下聚在一起，是多麼瘋狂又吵鬧。」

▲大元接下《綜藝3國智》主持棒。（圖／相信音樂提供）
▲大元接下《綜藝3國智》主持棒。（圖／相信音樂提供）

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