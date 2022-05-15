一圖秒懂一週天氣！當心鋒面回馬槍 今晚到明天雨彈續炸
今年首波梅雨鋒面受到後方北風影響加速移動到巴士海峽，減少滯留在台灣上空的時間，使得今（15）日白天各地降雨稍微趨緩，不過別以為天氣就此好轉！中央氣象局指出，目前台灣位於鋒面北方，西南方海面上持續有旺盛對流發展帶來豐沛的水氣，加上東北季風影響，今晚到明天（5/16）西半部地區及宜蘭持續有陣雨或雷雨，並且可能有局部大雨發生機率，天氣相當濕冷，提醒民眾持續留意。預估要到週二（5/18）白天之後東北季風才會逐漸減弱，各地降雨也可望慢慢，氣溫逐漸回暖。
氣象局資深預報員劉沛滕指出，隨著主要鋒面結構南移到巴士海峽，目前比較明顯的對流都發展在台灣西南方海面上，持續有水氣及雲系移動到台灣上空，因此今晚到明天全台天氣仍然很不穩定，尤其西半部地區及宜蘭可能有大雨發生。此外，受到東北季風影響，今起各地氣溫明顯轉涼，預估明後兩天清晨氣溫最低，北部地區低溫僅剩攝氏16到17度，其他地區低溫約攝氏20度左右，請民眾要留意保暖。
劉沛滕說，週二白天之後東北季風減弱，各地氣溫稍微回暖，降雨情況也會逐漸趨緩，僅剩東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為短暫雨後多雲的天氣。到了週三、週四（5/18~5/19）受到偏東北風到東風影響，大台北地區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。而下一道鋒面預計週五到下週日（5/20~5/22）逐漸接近，屆時全台各地天氣又將轉趨不穩定。
氣象局也在「報天氣」臉書粉絲專頁分享未來一週天氣預測圖。預計週前後受到鋒面在台灣附近影響，天氣較不穩定，週間雨勢會比較趨緩，不過迎風面地區，以及午後熱對流作用影響的區域，仍有局部降雨，外出要記得攜帶雨具。至於週一整天到週二清晨北台灣氣溫偏涼，請民眾適時添加衣物。