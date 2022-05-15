產險業拒防疫險複投保！金管會尊重 但重申已核保就要賠
國內本土疫情嚴峻，單日確診人數已逼近7萬人，防疫保單理賠更讓產險公司面臨極大壓力，續保及理賠爭議也不斷。繼富邦產險開出第一槍後，傳出新光產險、第一產險也跟進，對於個人投保2張或3張（含）以上防疫保單，將婉拒承保，甚至其他多家產險公司內部也研議拒絕重複投保措施。不過，對於防疫險重複投保問題，金管會早已表態，在核保期間，保險公司本來就有機制可以確認客戶是否重複投保，也有拒絕承保的權利，金管會予以尊重，但若已同意承保後，就不得以「重複投保」為理由，拒絕理賠。
富邦產險昨日表示，依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定，保險公司須了解要保人與被保險人保險需求及適合度，及投保險種、保險金額等與要、被保人實際需求是否具有相當性，並得依此進行核保審核。
由於現行疫情政策及趨勢，被匡列而居家隔離的天數變少，且病毒變種後對人體的危害以輕症為主，民眾因確診及隔離而產生的實際損失與2020年、2021年疫情爆發的狀況已有明顯差異，同時基於保險的「損害填補」原則，富邦產險自5月14日起，針對核保審查中的被保險人，若已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫保單者，將發送婉拒承保通知，收到通知的客戶可依通知內容完成退費流程。
新光產險亦指出，公司防疫險核保有重複投保檢核的機制，檢核客戶有重複投保防疫險將婉拒承保，但對於已經完成核保的保單則不在此限。另也傳出第一產險5月16日將跟進，已發信給所有核保人員，若有人投保3張以上，包含同業在內相關的防疫險將不允承保。
針對產險業拒防疫險「重複投保」，金管會之前也已表態，防疫險是商業保險，涉及產險公司核保政策，為預防道德風險，貫徹損害填補概念，公司會自行根據核保政策評估核保與否，保險公司可透過同業通報平台，查詢同一位保戶其是否重複投保多張防疫險，這也符合核保作業程序，但若已同意承保，就是有效保單，必須依照契約辦理理賠。