高雄市今新增3846例確診病例　陳其邁建議快篩陽就給藥

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陳其邁今天也首度使用各縣市新增個案各縣市發生率5日移動平均線，陳其邁說，過去都是用3日移動平均，但5日平均更接近流行指標，「上升最陡為新北市，基隆原本也是發生率最多，但後來與新北一致，呈指數型成長。」北部群聚狀況明顯，而高雄在同住家人部分風險也高。
陳其邁也指出，除了同住家人是高風險族群外，有不少民眾都是有上呼吸道的症狀，直接到診所快篩，大約在4月初時，當時盛行率只有10%，也就是確診機會只有一成，但到了最近，社區不特定接觸風險越來越高，陽性預測值已經到了89%左右，也就是說，一旦民眾有了上呼吸道症狀到診所快篩陽性，大概就有9成的機率已經是確診了。
陳其邁也認為，如沒有呼吸道症狀，但快篩陽性，也不用太擔心，PCR陽性的機率也不會哪麼高。有呼吸道症狀或密切接觸者其風險很高，民眾如果有症狀，又快篩陽性，染疫的機會就很高。高雄市每天有呼吸道症狀者約5000人，不見得是感冒，也有可能是腸病毒、一般感冒或其他流感。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，3846例中以目前在中央疫情流行指揮中心匡列的對象裡面，是同住家人為最多，也就是說「只要家裡有一個確診個案，會有一定比例的家人，最後會確診！」也因此同住家人是目前特定風險對象中評估風險最高的族群。
潘炤穎說，密切接觸者有3124例，確診人數同住家人就有735例，職場的部分也有715例，因為職場的辦公空間、工作空間、勞動空間、共同的休息空間，都有群聚的風險，尤其現在疫情期間，可能較少外出用餐，而是會叫便當進來辦公室吃，同樣的休息時段，一起拿下口罩、一起打開便當來吃，這樣的行為就是風險行為，呼籲職場的防疫長盡量要能在用餐的空間設置隔板，並分時、分流；而更衣空間、交接班時段都難免可能拿下口罩或是交談，也要特別留意。
隨後，教育局長謝文斌也公布校園今天確診狀況，其中快篩陽性共有406人，高中職、國中為139人，國小、幼兒園有267人。現有5680人暫停實體課程、請防疫假等。在國小部分，班上有確診則會啟動線上學3天，全班暫停實體課程。
陳其邁說，高雄市托嬰中心防疫停托原則，工作人員或幼兒確診，確診者及該班停止供服務至少七天，工作人員居家隔離、自主防疫，不可提供托育服務，該工作人員停班七天，該班托兒正常送托。幼兒及同住家人居家隔離、自主防疫，該幼兒不可使用服務七日，該班托兒正常送托。
陳其邁市長提醒，5月16日起，符合18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定、長照機構住民或65歲以上資格者，可前往高雄435家合約院所預約接種第二次追加劑(即第四劑疫苗)。陳其邁也說，5月底前65歲以上長者完成施打第四劑，有500元禮券，設籍高雄市65歲以上長者，再加發200元禮券。
陳其邁也強調，依照已公布的健康照護計畫，民眾到診所就醫可享「一站式服務」，能早期診斷、早期用藥、預防重症，強調目前多數病患以輕症、無症狀為主，打滿三劑後，病毒清除速度會加快，因此打好打滿極為重要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。