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美18歲男大生直播槍擊黑人社區　「種族滅絕」犯案宣言曝

▲美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市14日下午爆發大規模槍擊案，至少10人死亡、3人受傷，警方已逮捕18歲白人青年槍手詹德隆（Payton Gendron），並將整起事件定調為種族暴力犯罪。（圖／美聯社）
▲美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市14日下午爆發大規模槍擊案，至少10人死亡、3人受傷，警方已逮捕18歲白人青年槍手詹德隆（Payton Gendron），並將整起事件定調為種族暴力犯罪。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-15 17:52:19

美國一名18歲男大學生因擁護白人至上主義，驅車前往離家數小時路程遠的紐約州水牛城（Buffalo）黑人社區，全副武裝進行大規模槍擊還透過以遊戲為主的串流平台Twitch全程直播，美國總統拜登呼籲徹底調查且稱絕不包庇國內恐怖主義，紐約州長與聯邦調查局皆直言整起事件出於白人至上主義與種族歧視的暴力。

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根據《路透社》報導，該名18歲男性槍手為紐約州立大學布魯姆社區大學（Broome Community College）的學生佩頓‧詹德隆（Payton Gendron），來自紐約州南方小鎮康克林（Conklin），目前不明原因休學，他自駕3個半小時的車來到水牛城，並在戰術頭盔上架設攝影機來直播整起攻擊過程，他先是在停車場朝4個人開槍，導致其中3人死亡；接著又和超市內擔任保全的退休員警交火，但男大生身上佩有防彈背心，保全無法成功阻止犯行遭槍殺身亡，其餘9名死者皆為超市顧客，另有3名超市員工受傷，但在送醫治療後不至於危及性命。

當地警方表示，詹德隆透過在戰術頭盔上架設攝影機來直播犯案過程，並全程在串流平台Twitch上直播，被大批警力包圍下，嫌犯將槍枝靠到頸部有意自殺，但在和警方對話下選擇棄械投降；檢方將以一級謀殺罪傳喚他，並不得交保，報導指出其最高刑期將是終生監禁。

對此，Twitch發言人則表示，公司已於這起暴力犯行直播開始2分鐘內就將頻道下架並刪除，該名用戶也因違反規範遭到無限期停權；《紐約郵報》則指出，該名男大生曾於網路上公開一份長達180頁的「白人至上主義宣言」，內容詳細交代自今年一月起就安排好的槍擊計畫，並闡述自己的種族主義哲學，主題圍繞在擔心美國白人被有色人種替換的「種族取代」理論。

▲美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市14日下午爆發種族仇恨槍擊，警方逮捕18歲白人青年槍手根德隆（Payton Gendron）。（圖／美聯社）
▲18歲白人青年槍手遭逮，可能面臨最高終身監禁的刑期。（圖／美聯社）
詹德隆提到，自己是在新冠肺炎爆發初期，因為在家太無聊而逐漸激進化，他將全球白人生育率低下視為一場種族危機，自詡白人至上主義者且反猶；會選擇水牛城當地連鎖超市行兇是因為當地社區「黑人比例最高」，犯案宣言中還顯示原本他的計畫不只攻擊超市，還有意對當地社區進行攻擊。

美國總統拜登稍早聽取白宮簡報後呼籲當局徹底調查，表示絕對不包庇國內出現仇恨性恐怖主義，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）也直言，必須面對白人至上主義所帶來的威脅。

《CNN》則指出，包含這起大規模槍擊事件受害人數，今年已有197人因大規模槍擊案死亡，此處的大規模槍擊事件指的是4人且不含兇手本人受槍殺的襲擊案，過去類似事件和仇恨言論皆助長了相關的暴力事件。

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