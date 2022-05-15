美18歲男大生直播槍擊黑人社區　「種族滅絕」犯案宣言曝

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當地警方表示，詹德隆透過在戰術頭盔上架設攝影機來直播犯案過程，並全程在串流平台Twitch上直播，被大批警力包圍下，嫌犯將槍枝靠到頸部有意自殺，但在和警方對話下選擇棄械投降；檢方將以一級謀殺罪傳喚他，並不得交保，報導指出其最高刑期將是終生監禁。
對此，Twitch發言人則表示，公司已於這起暴力犯行直播開始2分鐘內就將頻道下架並刪除，該名用戶也因違反規範遭到無限期停權；《紐約郵報》則指出，該名男大生曾於網路上公開一份長達180頁的「白人至上主義宣言」，內容詳細交代自今年一月起就安排好的槍擊計畫，並闡述自己的種族主義哲學，主題圍繞在擔心美國白人被有色人種替換的「種族取代」理論。
詹德隆提到，自己是在新冠肺炎爆發初期，因為在家太無聊而逐漸激進化，他將全球白人生育率低下視為一場種族危機，自詡白人至上主義者且反猶；會選擇水牛城當地連鎖超市行兇是因為當地社區「黑人比例最高」，犯案宣言中還顯示原本他的計畫不只攻擊超市，還有意對當地社區進行攻擊。
美國總統拜登稍早聽取白宮簡報後呼籲當局徹底調查，表示絕對不包庇國內出現仇恨性恐怖主義，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）也直言，必須面對白人至上主義所帶來的威脅。
《CNN》則指出，包含這起大規模槍擊事件受害人數，今年已有197人因大規模槍擊案死亡，此處的大規模槍擊事件指的是4人且不含兇手本人受槍殺的襲擊案，過去類似事件和仇恨言論皆助長了相關的暴力事件。
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