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解封倒數？上海明起分段復商復市　漏報、假報將列黑名單

▲上海近日疫情趨緩，副市長陳通宣布明（16）日將在嚴格落實各項防控措施下，開始分階段推進復商復市。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海近日疫情趨緩，副市長陳通宣布明（16）日將在嚴格落實各項防控措施下，開始分階段推進復商復市。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-15 18:15:212022-05-15 18:15:31

隨著強力封控措施展現成效，上海市今（15）日舉行疫情防控工作新聞發布會表示疫情趨緩，副市長陳通宣布明（16）日將在嚴格落實各項防控措施下，開始分階段推進復商復市，若有企業漏報、假報或違反防疫要求將會被列入黑名單。

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根據《新華網》、《第一財經》報導，上海將於16日起分階段推進復商、復市、復工，上海副市長陳通指出具體內容包含購物中心、超市賣場和百貨公司等商業網點將逐步恢復營業，除規劃進出通道、做好人員限流等措施，也要推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

農貿市場也將逐步有序恢復，批發市場進行無接觸交易、暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，菜市場進行集中採購，有序恢復線下營業。此外，餐飲、理髮業等服務也逐步恢復，餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務則實行分流措施避免人潮聚集。

此外，企業在恢復營業前也必須制定疫情防控方案，對環境進行預防性消毒，全面實施「場所碼」嚴格把關，儘管陳通並未宣布上海是否「解封」，但他承諾隨著疫情好轉，將會進行更大規模的復工復市，讓市民享受更好的商業服務。

目前上海處於走向「常態防控」的階段，封控區仍會全程監管，嚴禁核酸檢測異常、隨申碼為紅碼和黃碼的人員上崗，企業也需蒐集員工們最近一次核酸檢測結果，以及居所7天內是否有陽性、是否有密切接觸者等資訊。若有瞞報、漏報、假報或違反當地防疫要求的企業和員工，將會被列入黑名單，並依照疫情防控相關規定追責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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