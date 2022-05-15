PLG／法獅延長賽接管戰局！狂砍37分　攻城獅逆轉國王

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國王本場比賽利用快速攻防轉換以及轉移球，來克制辛巴的籃下威脅，同時攻城獅上半場發生多達11次失誤，也影響著球隊的表現，兩節打完國王以57:54領先。
易籃再戰後，兩隊各打出一波高潮，比數仍是難分難解，國王靠著林力仁和李盈鋒在該節末的兩顆三分，稍微將分差拉開到6分。末節李愷諺、林力仁、湯瑪士在外線開火，分差來到雙位數。
攻城獅喊出暫停後，連續3次成功的籃下進球，追近比數、剩下4分落後；比賽最後1分45秒，國王領先5分，楊敬敏外線投籃不進，朱雲豪上籃、田浩跳投命中，雙方剩1分差。
但接著攻城獅打了一個比較倉促的進攻，陳堅恩中距離跳投沒進，時間不夠客隊被迫要進行犯規，湯瑪士兩罰一中；暫停之後，攻城獅將球交給辛巴，但他沒能打進，不過球出界還是攻城獅球，發球之後朱雲豪切入得手，追平比數，李愷諺快速推進上籃，但沒能打進，比賽進入延長賽。
再多5分鐘的決戰，雙方體能下滑後，命中率下降、失誤增加，李家瑞兩罰一中，幫助攻城獅首開紀錄，楊敬敏隨後完成「三分打」反超，田浩被犯規兩罰全中，雙方111:111平手。
接著法獅投進高難度三分球，國王抄球得手、楊敬敏兩罰一中，雙方2分差；法獅又是拔起就投，命中三分，之後朱雲豪在時間到點前命中幸運兩分球，雙方分差來到7分，國王無法有效進球，隨著時間流逝，比賽結束。
辛巴這一場依舊拿到32分27籃板，法獅有37分17籃板4助攻，雙洋將包辦了球隊大部分的得分；國王方面，楊敬敏得到32分10助攻，李愷諺21分11助攻，湯瑪士17分20籃板。