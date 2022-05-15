《原子少年》陪看陣容堅強　粉絲冒雨在玻璃窗外等候

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》如火如荼進行中，今（15）日播出旅行者的金唱盤下集，晚上10點在《NOWnews今日新聞》YouTube準時播出，這次由「地球」林佳辰、「天王星」的蔡承祐和小孩、「金星」的藍弟以及「海王星」的陳任佑特地現身陪看，「土星」的林煥鈞擔任主持人，節目開播倒數10分鐘，就已經吸引上千名粉絲在螢幕前守候，暖心導師何美也一同在線上欣賞。
6位大男孩一同現身攝影棚陪看，除了宣傳投票、抽獎之外，也特地秀出替《原子少年》少年設計的口罩和運動毛巾，看到熱情的粉絲紛紛湧入留言區，小鮮肉們也親自回覆互動，除了有人表示這次陪看陣容堅強之外，也有人發現小孩默默剪了頭髮。
事實上，林佳辰、蔡承祐和小孩在陪看前，特地接受《NOWnews今日新聞》的訪問，儘管外頭冒著大雨，仍有粉絲在玻璃窗外守候，只為一睹偶像男孩的風采，而選手們忙著拍照、整理妝容之餘，不時也會透過玻璃窗和粉絲打招呼，展現大男孩的親和力。
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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