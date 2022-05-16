NOW早報／密切接觸者「0＋7」免隔離？專家憂增醫療負擔

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洪子仁表示，目前確診接觸者的匡列人數及天數都已縮小，只限確診者同住密切接觸者，居隔天數為「3+4」，但目前居隔對象陰轉陽的機率仍很高，這時又要放寬這群人只要打滿3劑疫苗，而且快篩陰性就可免隔離，社區傳播風險將會提高。
當然，這樣的做法有2個好處，洪子仁認為，第一，可讓社會恢復正常運作，對社會勞動力是有幫助；第二，在不用匡列這麼多人之下，也可減少公衛流程及行政程序。但他也點出問題所在，即便配套做的很完整「以篩代隔」，打篩3劑、快篩陰就免隔離，不可諱言仍有病毒外溢風險，這些風險最後由誰承擔？還是醫療機構承擔。
也許對行政院及地方首長來說，社會可恢復正常運作，這風險承擔利大於弊，但洪子仁提醒，也要考慮醫療量能風險，在可能加快病毒傳播速度下，確診人數持續增加，中重症患者也會增加並湧入醫院。
雖然從大方向來看，這個政策早晚都要實施，在國外也已做了，甚至連確診者只要戴口罩也可以外出看病，但洪子仁認為最重要的是「實施時間點」，最佳時間建議等到疫情高峰期過後，確定醫療量能可承接時再執行，現在疫情仍在上坡往高峰走，若再放寬居隔條件，對醫療機構真的是雪上加霜。
洪子仁說，現在大型醫學中心要收治中重症患者，也要進行確診者診療，還要做PCR篩檢工作，醫護人員也有不少人確診或居隔，醫護人力也減少中，他不反對鬆綁密切接觸者的居隔條件，但建議等到520或月底流行趨勢的峰型曲線下來後再做。
當然，如果政府這時還是要做，他建議配套要完整，除打滿3劑疫苗之外，快篩陰免隔離也要有基本限制，像是不能搭大眾運輸工具、不能去人多的地方及避免餐敘等，降低社區傳播風險。此外，他也向政府喊話，做任何決策也要考慮醫護人員能否負荷，並應給予實質的鼓勵，而不是只是精神喊話，要大家有「使命感」再撐一下，應該要降低醫護人員的被剝奪感。
今日天氣／水氣移入！今雨勢增大 氣溫稍涼
根據中央氣象局預報，昨晚起至今天（15日）鋒面位於巴士海峽，且將有另一波水氣移進台灣上空，雨勢會再增大，西半部及東北部地區均有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，應注意雷擊及強陣風。
而溫度方面，由於東北季風持續影響，今天各地比昨天還涼一些，預測北部及東北部白天高溫僅18至20度，其他地區白天高溫則在21至23度；清晨及夜晚低溫中部以北及東北部16至18度，其他地區低溫約19至21度。
中央緊急召開防疫措施調整會議 柯文哲會中提4點建議
本土確診數量持續攀升，中央緊急召開「COVID-19防疫措施調整與地方討論會」，台北市長柯文哲昨透過臉書表示自己於會中提出四點建議，放寬快篩成臨床判斷指標、放寬抗病毒藥物給予對象，增加防疫專責病房，中央回報系統管理方案改善，管制措施以自主管理為主。
柯文哲的具體四項建議包括，第一，PCR量能在部分區域已經飽和，確診人數將有失真狀況，中央必須誠實面對，PCR不能再做為確診標準，要放寬快篩陽成臨床判斷指標之一。
第二。柯文哲說，快篩陽給予COVID-19抗病毒藥物，除了先前開放的長照機構住民，應開放以下對象大於65歲，或50-65歲，加上已公布的危險因素。若已快篩陽，且有相當程度的臨床症狀，由臨床醫師判斷後，就可快速決定是否用抗病毒藥物。「因為以我過去臨床經驗來看：醫生診斷（diagnosis)和臆斷(impression)是不同的，因為很多疾病沒有辦法等到完全確定診斷才開始治療，所以當醫生在合理的臆斷之下就要開始治療，才不會錯失救援黃金時間。」
第三，柯文哲提醒，醫療量能不能垮，不能讓病人無法住院而造成人命損失。之前中央下達醫院要開設30%專責病床，目前許多醫院都未達標。固然過度擴張防疫專責病房會擠壓正常醫療運作，但是要嚴密監控疫情發展，適時增加防疫專責病房。
為了保存醫院的量能，柯文哲也建議全台都應開設防疫急門診，處理掉大部分的輕症確診者、住院、出院的標準要嚴格遵守，盡量保留量能、防疫專責旅館房間數要夠，方便醫院已好轉者可以下轉、或確診者不能在家照顧的狀況。
最後，柯文哲認為現在確診人數太多，疫調已經停止，全部改為用中央系統，讓確診者自主回報，但接觸者的居家隔離管制已經失去意義(因為都是由確診者自己疫調上傳，非疫調專業，再加上中央自主回報系統 一直塞車或沒有防呆機制、頻頻卡關)，民眾無法成功回傳資料，接觸者也拿不到居隔書，導致地方政府要重新處理，反而造成大量的行政人力浪費。所以要有務實的管理方案。
HowHow不忍了！隔離「168小時」快發瘋 拍片求助鄧福如
百萬YouTuber「HowHow」2019年和歌手鄧福如結婚，去年也歡喜迎接兒子誕生，不過近日國內本土疫情爆發，HowHow和兒子也雙雙確診，而昨（15）日，他也在頻道更新影片，分享自己的隔離生活，片中因「被關太久」而崩潰，不斷求助老婆的情況，引發網友熱議。
HowHow14日才在IG上傳陪兒子玩到太無聊，「可以看到我靈魂的空洞」的影片，隔日又在YouTube以「重金屬樂」的形式表達崩潰情緒，影片一開始他就吼唱出「隔離7天~168小時！一路發」，並將自己「想吃芭樂，卻找不到叉子」的煩躁寫入歌詞，副歌更是不斷重複高喊「鄧福如！叉子咧？」可見對老婆的思念之情。
影片釋出後，許多網友們都被逗樂，紛紛留言「簡直是神曲啊！囹圄的生活讓你的靈感激發到這種程度了啊！太讚了」、「謝謝在這麼苦悶的時刻，昊哥還能散佈歡樂給大家」、「太好笑了啦！隔離期間是真的挺無聊的，要堅持住啊」、「隔離期間靈感滿滿」、「一聽就連續聽了五次，太洗腦」、「居然直接講出鄧福如～HowHow是不是已經瘋了」、「不知道錄音時旁邊的寶寶在想啥」。
而身為樂團「七月半」團長兼貝斯手的他，也被不少網友調侃「很棒，這首以後就當七胖演唱會壓軸」、「隔離激發創作靈感，七月半新專輯終於有譜了」、「想聽七月半Live演出」；此外吉他手蔡哥也現身表示「哈哈哈哈哈，所以我要開始抓電吉他了嗎」。
中國經濟放緩！經濟學人：印度佈局崛起 GDP增幅將達8%
中國受疫情衝擊面臨巨大經濟風險，上海與各地區的封控管理導致通貨膨脹、物流堵塞，北京當局原先設定今年經濟成長5.5%目標也面臨挑戰。根據《經濟學人》最新分析，成長大國之中印度將會是今年GDP增幅速度最快的國家，在中國封控措施重創國際貿易下，印度將接手部分產業商機。
《經濟學人》（The Economist）評估中國與印度近年經濟表現，表示印度過去7年展顯相當水準成長，今年表現更為突出，自2014年至今GDP增長了40%，根據國際貨幣基金（IMF）預估，今年印度GDP年增率將達到8%，會是大國之中GDP增長速度最強的一員。
相較之下，今年1月IMF預測中國經濟增長為4.8%，而受到中國抗疫採取強硬的清零政策、廣泛封控影響經濟活動和俄烏戰爭影響，4月又將經濟增長預期再度下調至4.4%，這個數字遠低於年初北京設下的5.5%目標。
報導內指出，IMF對印度的預期不只如此，儘管在2020上半年受困疫情封控，印度GDP暫時衰退25%，但IMF預期到了2027年，按市場價格計算，印度國內生產總值將達5兆美元，並由先前的全球第10大經濟體一口氣躍升至第5大經濟體，國內獨角獸企業可望高達百家，股市規模將僅次於美國、中國與日本。
報導提及，印度未來10年經濟增長支柱包含打造單一國家市場、IT領域保持領先、供應鏈從中國轉移、可再生能源轉變與工業急速擴張；而印度國內過度仰賴能源進口和政府管轄風格、挾制媒體與司法等問題可能成為發展阻礙。
過去10年印度的IT外包與服務產業每年創造2300億美元產值，國內約500萬人從事科技行業，就業市場活絡下國內IT服務和外包行業規模翻倍，是目前全球第5大服務出口國；加上莫迪政府看準中國因供應鏈危機與封城造成的外貿萎縮、企業出走，開始積極向外企招商，預計未來5年內將會對14個行業提供260億美元的投資補貼。
報導中亦提及中國面臨的萎縮，其中封控措施嚴重影響國際貿易成為致命傷，根據航運分析公司Windward數據，今年2月上海港外有260艘船舶等候，到了4月中旬已經累積到506艘船舶，文章分析中國出口熱潮即將結束，對比去年同期，今年4月份中國的出口價格可能上漲8%或更多。
Joeman對決重看一次！Andy老師一句話留伏筆 眾凍未條了
雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸因為不滿意奢華剪髮的成果，在鏡頭前臭臉，甚至在拍片現場落淚，翻車現場超尷尬，引起網友熱議。不過，就有網友將影片重看一次後發現，Andy老師在影片結尾對著來賓紀卜心講出一句話留下伏筆，讓不少網友相當期待。
回顧整起事件，在姊姊艾軒體驗完平價剪髮之後，輪到妹妹艾宸體驗奢華剪髮，但成果因為不符合心目中理想的樣子，因而在影片後半段不斷擺臭臉，甚至落淚，引發觀眾討論，事後不僅老闆酷炫出面訓斥，頻道主Joeman也出面道歉、Andy老師也為自己發聲，甚至事件也讓妹妹艾宸以「自己不懂時尚」二度致歉，盼風波平息。
而就也有網友重看該集剪髮對決時，發現在影片結尾時，來賓紀卜心表示「我是一個很容易看膩自己造型的人，我很想剪耶！所以希望我下次也可以來找Andy老師」結果Andy老師就立刻接話表示「妳下次來，我免費幫你剪一次！」讓紀卜心聽完心花怒放，尖叫喊「啊！真的嗎」並且一直拍手，臉還露出羞紅的樣子。
不少網友紛紛表示「我現在只關注紀卜心剪出來會長怎樣！超期待」、「影片中Andy老師有說要幫紀卜心免費剪一次欸，超好奇成果」、「很多人說妹妹太年輕撐不起來，那就真的想看紀卜心的成果了」、「期待紀卜心的髮型啊！」、「原來這是後續的伏筆啊！現在看出來了！變成年輕妹奢華剪髮PK成熟妹奢華剪髮XD」、「真的凍未條！好想趕快看紀卜心剪出來長怎樣喔」而也有觀眾到Andy老師IG留言表示「老師，紀卜心如果有去剪可以分享一下嗎？」Andy老師則回應「一定的，謝謝！」讓不少人超期待後續成果。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。