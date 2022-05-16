COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

嘉南鷹陳靖瑜完封兆基穿山甲　埔里首勝開張

▲陳靖瑜完封兆基穿山甲埔里首勝開張。（圖／壘協提供）
▲陳靖瑜完封兆基穿山甲埔里首勝開張。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-16 00:34:13

2022企業女子壘球聯賽今（15）日（日）首場賽事由地主福添福嘉南鷹遇到兆基穿山甲，結果嘉南鷹在埔里福興壘球場主場首勝開張，靠著陳靖瑜完封7局無失分，順利拿下勝投，也幫住嘉南鷹以10:0大勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉南鷹此役首局就火力全開，葉貴萍獲保送，鄧宇媜敲出中外野二壘安打先馳得點，李思詩也敲出左外野安打追加分數，林志霙再補上一發2分全壘打，單局攻下4分大局。

嘉南鷹打線幾乎局局有攻勢，林志霙2局上又敲出左外野安打一口氣灌進2分打點。

3局嘉南鷹由陳喜晏再度擊出右外野二壘安打打回2分，鄧宇媜三壘安打，李思詩二壘安打，單局嘉南鷹又搶下3分奠定勝基。

鄧宇媜單場敲出三安，只差全壘打就可完成完全打擊，林志霙單場4打點大爆發，陳靖瑜7局無失分，被打4安打，2次三振拿下勝投。

                   邱安汝好投江慧娟豪打　新北凱撒勇士大勝臺北臺產熊讚

2022企業女子壘球聯賽今（15）日（日）第二場賽事，由新北凱撒勇士出戰臺北臺產熊讚，南投出身的邱安汝、江慧娟回到故鄉出賽格外奮勇，帶領新北凱撒以9:1獲勝，也拿下新北凱撒近期2連勝。

新北凱撒昨日跟新世紀黃蜂第三場賽事因雨延賽，不過新北凱撒今天充電後再出發，全隊敲出13支安打大爆發。

新北凱撒首局就有攻勢，劉瑄獲保送後，「大砲」江慧娟薑是老的辣，敲出中外野二壘安打先馳得點，加上陳家宜也敲出左外野二壘安打，先拿2分。

3局下新北凱撒攻勢再起，林晏婷的高飛犧牲打追加分數，王芷聆滿壘時代打建功，一口氣又打回2分，單局攻下3分大局。

新北凱撒幾乎局局有攻勢，4局又靠江慧娟高飛犧牲打追加1分，5局由劉瑄右外野安打，加上江慧娟敲出二壘滾地球追加2分，臺北臺產熊讚只有在5局由林沛昀敲出安打追回1分。

邱安汝回故鄉主投4局失1分，被打5安打，1三振，1保送，拿下勝投，余翌瑄後援3局無失分，表現也十分出色。

中職／索沙好投藍寅倫開轟！樂天狂暴7連勝

中職／不能休太久！林威助：德保拉對統一就會丟

中職／林哲瑄剃光頭　原來是優瑪傑作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀