嘉南鷹陳靖瑜完封兆基穿山甲　埔里首勝開張

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嘉南鷹打線幾乎局局有攻勢，林志霙2局上又敲出左外野安打一口氣灌進2分打點。
3局嘉南鷹由陳喜晏再度擊出右外野二壘安打打回2分，鄧宇媜三壘安打，李思詩二壘安打，單局嘉南鷹又搶下3分奠定勝基。
鄧宇媜單場敲出三安，只差全壘打就可完成完全打擊，林志霙單場4打點大爆發，陳靖瑜7局無失分，被打4安打，2次三振拿下勝投。
邱安汝好投江慧娟豪打 新北凱撒勇士大勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今（15）日（日）第二場賽事，由新北凱撒勇士出戰臺北臺產熊讚，南投出身的邱安汝、江慧娟回到故鄉出賽格外奮勇，帶領新北凱撒以9:1獲勝，也拿下新北凱撒近期2連勝。
新北凱撒昨日跟新世紀黃蜂第三場賽事因雨延賽，不過新北凱撒今天充電後再出發，全隊敲出13支安打大爆發。
新北凱撒首局就有攻勢，劉瑄獲保送後，「大砲」江慧娟薑是老的辣，敲出中外野二壘安打先馳得點，加上陳家宜也敲出左外野二壘安打，先拿2分。
3局下新北凱撒攻勢再起，林晏婷的高飛犧牲打追加分數，王芷聆滿壘時代打建功，一口氣又打回2分，單局攻下3分大局。
新北凱撒幾乎局局有攻勢，4局又靠江慧娟高飛犧牲打追加1分，5局由劉瑄右外野安打，加上江慧娟敲出二壘滾地球追加2分，臺北臺產熊讚只有在5局由林沛昀敲出安打追回1分。
邱安汝回故鄉主投4局失1分，被打5安打，1三振，1保送，拿下勝投，余翌瑄後援3局無失分，表現也十分出色。