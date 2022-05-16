楊繡惠突擁白雲公布「我們在一起」！納豆急問：真的假的

57歲女星楊繡惠告別單身？她昨（15）日深夜在臉書突然公布喜訊，曬出和好友白雲的合影，發文「我們在一起了，恭喜我們吧」，讓粉絲們相當驚喜，紛紛道恭喜，卻又不敢相信，一排藍勾勾明星好友也送上祝福，連白雲後續都po出自己的群組訊息，好友納豆在群組驚呼「乾，真的假的」，他感動笑說「豆哥你終於回應啦，我好想你」。





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▲楊繡惠（右）深夜突放閃，白雲表情非常逗趣。（圖/楊繡惠FB）

個性爽朗的楊繡惠，演藝圈內好友眾多，包括馬國賢、白雲、陳文山都曾被傳是她的緋聞男友，她搬新家時，3個好友還齊聚一堂，為她送上祝福，不過始終沒傳出好消息。楊繡惠和白雲經常一起參與《冰冰秀》錄影、跑通告，平常也會互相宣傳，昨她直播和家人品嘗海鮮料理，白雲也在影片裡現身，甚至親暱喊她媽媽一聲「阿母」，關係不言可喻。





▲白雲和楊繡惠常一起跑通告。（圖/楊繡惠FB）

▲楊繡惠的臉書上有許多與白雲工作的合照。（圖/楊繡惠FB）

楊繡惠深夜突放閃，讓外界相當驚喜，明星好友紛紛送上恭喜，唐從聖開黃腔說「難道是因為白雲哥『快塞楊姓』，導致繡惠姐驗出『二條線』，所以先友後婚」，逗趣發言釣出白雲回應「不要亂講，萬一被你講到怎麼辦」，還賣關子說以後大家就知道了，鄭仲茵則直呼「這照片有蹊蹺，該不會明年一月就有小兔崽子吧！」楊繡惠回覆「乖，快睡」，並未否認消息，讓這樁緋聞更添疑雲。





▲白雲秀出群組裡的納豆訊息，笑說很想念他。（圖/白雲FB）

連白雲和男性好友所組的「黃精單身漢」群組，也冒出一堆恭喜聲，剛出院的納豆不忘八卦「乾，真的假的」，白雲曬出互動截圖，笑稱「我弟很快就要回來了！！這麼關心我啊」，引起網友爆笑連連。不過楊繡惠常和好友們玩真心話大冒險，在臉書公布特殊訊息，這次認愛搞笑成分居多，真實性有待觀察。



