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延後4天終抵台！77.76萬劑BNT兒童劑型疫苗　清晨到貨

▲77.76萬劑BNT兒童劑型疫苗，在今（16）日清晨到貨。（圖／美聯社／達志影像）
▲77.76萬劑BNT兒童劑型疫苗，在今（16）日清晨到貨。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-05-16 07:19:122022-05-16 07:21:30

中央流行疫情指揮中心表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑，在本（5）月9日運抵台灣，另預定在12日，會有77.76萬劑輝瑞/BNT疫苗兒童劑型抵台，共計263.46萬劑，不過因飛機起飛前，輝瑞公司緊急通知因發生「系統問題」，會延後到貨，在晚了4天後，終於於今（16）日清晨由華航CI-5528貨機運抵桃園國際機場。

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指揮中心表示，這批兒童劑型可供5至11兒童接種基礎劑，已通過食藥署EUA審查，將啟動家長意願調查。

▲BNT疫苗到貨時程（圖／指揮中心提供）
▲BNT疫苗到貨時程（圖／指揮中心提供）

指揮中心於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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