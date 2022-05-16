延後4天終抵台！77.76萬劑BNT兒童劑型疫苗 清晨到貨
中央流行疫情指揮中心表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑，在本（5）月9日運抵台灣，另預定在12日，會有77.76萬劑輝瑞/BNT疫苗兒童劑型抵台，共計263.46萬劑，不過因飛機起飛前，輝瑞公司緊急通知因發生「系統問題」，會延後到貨，在晚了4天後，終於於今（16）日清晨由華航CI-5528貨機運抵桃園國際機場。
指揮中心表示，這批兒童劑型可供5至11兒童接種基礎劑，已通過食藥署EUA審查，將啟動家長意願調查。
指揮中心於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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