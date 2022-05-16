NBA／字母哥傾其所有 系列賽200分100板50助史上唯一
密爾瓦基公鹿今(16)日在客場和波士頓塞爾提克進行搶七決戰，「字母哥」Giannis Antetokounmpo全場得到25分20籃板9助攻，但其他球員無法站出來，最終他們以81:109不敵對手，衛冕失敗。但 Antetokounmpo在這個系列賽，仍然締造了可怕的記錄。
上一場比賽Antetokounmpo砍下44分20籃板，但仍然未能幫助球隊贏球，公鹿在主場錯失了扳平戰局的機會，也為他們今天的失利埋下伏筆。此役他們打出糟糕的進攻，外線33投僅4中，命中率僅有121.%。
Antetokounmpo這一場出手26次，僅投進10球，命中率同樣不理想，不過在隊友無法給予太多火力支援的情況下，很多時候他必須勉強的進行投籃，也因此拉低了效率。
據數據專家Justin Kubatko統計，Antetokounmpo本輪系列賽7戰共拿到237分103籃板57助攻，成為了NBA季後賽史上首位首位在一輪系列賽中至於得到200分100籃板50助攻的球員。這位2屆MVP得主，仍打出了他的統治力。
賽後受訪時，Antetokounmpo表示自己感身心俱疲，「這場比賽我感到雙腿沉重，身體和心靈都非常疲憊，一切都感覺到壓力重重。」