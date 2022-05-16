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許藍方被控詐騙粉絲錢？深夜突然感傷：裝睡的人叫不醒

▲許藍方被粉絲指詐騙，深夜突然有感而發。（圖/許藍方FB）
▲許藍方被粉絲指詐騙，深夜突然有感而發。（圖/許藍方FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-16 08:53:422022-05-16 08:54:49

「最美博士」許藍方人紅是非多，其甜美外型和高學歷遭詐騙集團盯上，被有心人士利用一頁式廣告仿效商品斂財，甚至偽裝成小編私訊網友購買，不少粉絲深受其害，卻跑回來找她賠償，她今（16）日凌晨有感而發地說，無法理解找詐騙買、找本尊討賠的邏輯，想起無辜的受害者，讓她睡前突然一陣悲傷，「能救自己的只有自己，所謂裝睡的人叫不醒」。

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▲「最美博士」許藍方人紅是非多，其甜美外型和高學歷遭詐騙集團盯上。（圖/許藍方FB）
▲「最美博士」許藍方人紅是非多，其甜美外型和高學歷遭詐騙集團盯上。（圖/許藍方FB）
▲許藍方曾被詐騙集團騙走150萬元，還好錢都拿了回來。（圖/許藍方FB）
▲許藍方曾被詐騙集團騙走150萬元，還好錢都拿了回來。（圖/許藍方FB）

她創立的「可樂研究社」網站販售情趣潤滑劑，並沒有壯陽藥物，卻有不少人誤信假廣告受害。許藍方感嘆，有些網友深信詐騙集團，誤解是她騙粉絲的錢，令人無奈又心痛，因為她也曾被詐騙150萬元，能理解「深陷被詐騙其中，堅信自己所見所聞，一股腦只想做被詐騙洗腦的事」，連警察找上門都不肯清醒，直到在法庭上指認犯人，才恍然大悟自己的愚蠢，「大部分是被嚇空了，有一種『怎麼可能是假的？！』然後『我做的所有事（大部分是借錢）也都是假的？』後來幸好有把錢拿回來」。

▲許藍方一直宣導要看清詐騙，卻仍有粉絲上鉤。（圖/許藍方FB）
▲許藍方一直宣導要看清詐騙，卻仍有粉絲上鉤。（圖/許藍方FB）
▲詐騙集團仿效許藍方商品，還偽裝成小編。（圖/許藍方FB）
▲詐騙集團仿效許藍方商品，還偽裝成小編。（圖/許藍方FB）

她很遺憾粉絲買到假貨，希望他們能學到經驗，有所成長或改變，「以前可能會忿忿不平的我，睡前突然一陣悲傷，想著那些還在詐騙裡團團轉的人，不知該如何是好，但其實解答只有一個，能救自己的只有自己，所謂裝睡的人叫不醒」，笑說深夜啃鴨舌不知道為何感觸這麼多，粉絲則力挺「不是一直宣導要有藍勾勾的才是女神本人，還是他們有色弱看不清楚」、「套一句近期的網路時事梗：法律不保護笨蛋」、「臉書平台應該要有實質審查機制，不然就會淪落成幫助詐騙之工具」。

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