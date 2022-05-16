大學二階甄試週末登場！確診考生改書審 3系擬視訊應考
大學申請入學二階甄試，各校排訂於5月19日至6月5日舉行，其中5/21有高達169個系組辦理甄試，有鑒於本土疫情嚴峻，不少考生正進行隔離，依現行機制，個案考生不得外出應試，改以學測加書審方式，不過教育部規劃針對醫學系、牙醫系及中醫系確診的無症狀及輕症考生在「隔離試場」視訊應試，目前指揮中心審議中。
因應本土疫情，各校系針對今年二階甄試，會採彈性分流，讓考生至少有兩個以上時段方便應考，一般校系考生，如遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果者，將改以學測加書審方式，個案考生不得外出應試；一般考生當天若遇發燒等身體不適情形，則提供隔離試場供考生應試。
但醫學系、牙醫系、中醫學系考生，若遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果者，各系在現行防疫機制下，可規畫安排符合防疫規格的「隔離試場」，提供各類個案考生使用不同隔離試場面試、筆試或實作。
教育部表示，考量各醫、牙、中醫學系具備一定的醫療防疫能量，從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段，避免與人群接觸，提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試，目前指揮中心正在審議中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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