台灣「最大方泡麵」是它！眾吃整碗太飽 名廚認改名更強
泡麵因有其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而台灣泡麵百百種，每一家廠牌都有推出不同的特色口味，各自都有擁護者。近日，就有網友討論「大家有吃過雙響泡泡麵嗎？為什麼大家都這麼不喜歡啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我看到很多人好像都不是很喜歡雙響泡這款泡麵，於是好奇特別買來看是有多不好吃，買了雙響泡銷魂麻辣牛肉麵，加蛋加菜煮好也沒想像中難吃啊！反而感覺還不錯，因為麵給了兩坨有雙倍感受欸！」
貼文一出，引發網友熱烈回應「以前吃就覺得是一般泡麵啊，只是麵很多整碗會太飽」、「一直都覺得不難吃，就是一般的泡麵啊」、「認真說，最近有改口味，真的比較好吃」、「我上個月吃鹽味豚骨口味的其實不錯」、「粉色跟白色包裝的2個口味不錯」、「雙響泡麻辣我也用煮的，很好吃啊」、「兩坨麵超大方的啊，哪一碗台灣泡麵有兩坨麵的，覺得口味也不到難吃吧」。
而事實上，過去《NOWnews》就曾經報導「台灣『泡麵界魔王』是它？老饕吃一口道歉 名廚招了不差」內容提及，因為雙響炮評價不一，經常掀起網友討論，而台灣名廚詹姆士曾經就在自己YouTube頻道試吃這款泡麵，在鏡頭前認證「雙響泡，我說真的，你的拉麵真的不難吃」，指出麵體Q彈度、份量皆有，表態「要說好不好吃？它是好吃的」！而也給雙響泡真摯建議，表示口味的名稱可以修改成台灣道地一點的模樣就很厲害了！（編輯：張嘉哲）