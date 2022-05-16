COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中共培訓台網紅搞統戰　陳明通：操作認知作戰都有掌握

▲中共培訓台灣網紅對台統戰，國安局長陳明通表示都有掌握。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.16）
▲中共培訓台灣網紅對台統戰，國安局長陳明通表示都有掌握。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.16）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-16 10:19:472022-05-16 10:34:13

中共培訓台灣網紅對台統戰，並拍攝影片在社交APP播放影響台灣年輕人認知，傳出主管機關陸委會已研議因應與反制作為，擬依《兩岸人民關係條例》或《反滲透法》法辦。國安局長陳明通今（16）日表示，確實有這些現象，國安局都有掌握，相關單位會去處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局、外交部報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。會前媒體聯訪詢問中共培訓台網紅搞統戰，陳明通答覆表示，當然密切關注，相關單位會去處理。

媒體追問中方給錢讓台灣網紅在對岸論壇發表意見、拍攝影片為對岸宣傳，是否有國安疑慮？陳明通表示，有相關法規處置，國安局是負責情蒐與情研，確實有這些現象。

至於國安會是否會調查嗎？陳明通說，國安會都有掌握，他舉例說，上次烏克蘭的撤僑消息根本是中國培植的網紅炮製關西機場事件，人根本沒有在烏克蘭，還大聲囔囔說「中共派飛機把台灣人帶回去」，說配合說統戰的話，國安局24小時內就揭露網紅人根本是在深圳，是對岸培養的網紅操作認知作戰，就國安局來講就是把一些操作現象向國人揭露，至於有沒有違法相關單位會去處理。

媒體問有無掌握更多類似狀況？陳明通表示，不便透露，國安局會盡一切職責掌握狀況。




羅智強參選桃園更困難！魯明哲鬆口：若黨中央徵召會考慮

立法院疫情延燒！費鴻泰PCR確診　累計12名立委染疫

發揮不對稱戰力　蘇紫雲：精準飛彈拒敵於國境之外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀