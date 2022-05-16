中共培訓台網紅搞統戰 陳明通：操作認知作戰都有掌握
中共培訓台灣網紅對台統戰，並拍攝影片在社交APP播放影響台灣年輕人認知，傳出主管機關陸委會已研議因應與反制作為，擬依《兩岸人民關係條例》或《反滲透法》法辦。國安局長陳明通今（16）日表示，確實有這些現象，國安局都有掌握，相關單位會去處理。
立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局、外交部報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。會前媒體聯訪詢問中共培訓台網紅搞統戰，陳明通答覆表示，當然密切關注，相關單位會去處理。
媒體追問中方給錢讓台灣網紅在對岸論壇發表意見、拍攝影片為對岸宣傳，是否有國安疑慮？陳明通表示，有相關法規處置，國安局是負責情蒐與情研，確實有這些現象。
至於國安會是否會調查嗎？陳明通說，國安會都有掌握，他舉例說，上次烏克蘭的撤僑消息根本是中國培植的網紅炮製關西機場事件，人根本沒有在烏克蘭，還大聲囔囔說「中共派飛機把台灣人帶回去」，說配合說統戰的話，國安局24小時內就揭露網紅人根本是在深圳，是對岸培養的網紅操作認知作戰，就國安局來講就是把一些操作現象向國人揭露，至於有沒有違法相關單位會去處理。
媒體問有無掌握更多類似狀況？陳明通表示，不便透露，國安局會盡一切職責掌握狀況。