鬆綁「3+4」誰反對？薛瑞元不願談：會有奇奇怪怪後果
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（15）日鬆口，打滿3劑疫苗且快篩陰性的「3+4」居家隔離者，有望鬆綁走向「0+7」規劃，不過討論過程仍有1縣市反對，預計2日內將公布新制。對此，今（16）日衛福部政務次長薛瑞元被問及此事時堅持不透露是哪一個縣市反對，並說會有一些「奇奇怪怪的後果」。
行政院昨拍板鬆綁居家隔離「3+4」，打滿3劑疫苗者有望快篩陰性免隔離，不過陳時中說還未達成共識，會朝類「0+7」規劃，有1個縣市反對，今天之後會公布相關配套。
今薛瑞元出席立法院衛環委員會「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，會前接受媒體聯訪時說沒有所謂的反對，大家都在討論。
外傳反對縣市是高雄，不過高雄稱是花蓮，花蓮則否認，被媒體問及此事，薛瑞元說「這我不便跟各位講，因為這會有一些奇奇怪怪的後果」，何謂奇奇怪怪的後果，薛解釋，發布後會被做比較，「這個不妥、不需要，討論的過程不需要對外公開，討論的結果可以對外公開」，預計這1、2日內就會公布結果。
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