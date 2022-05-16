立法院疫情延燒！費鴻泰PCR確診 累計12名立委染疫
本土疫情燒進立法院，國民黨廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰，民眾黨的蔡壁如，民進黨蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟，無黨籍黃國書都確診（快篩陽性），已有12名立委確診，既定行程活動紛紛取消，改成視訊問政。
費鴻泰昨日出現發燒、身體不適等症狀，快篩結果呈陽性，昨晚公布PCR確診，他發文感謝來自各方的關心與關懷，服務團隊也調整或取消近日行程。費表示，他依照防疫規定，正在居家隔離，團隊則調整或取消近日的行程。陳雪生則透露，他症狀輕微，15日開始進行10天的居家自主隔離。2人都說辦公室全面消毒，同仁都是快篩陰性的。
黃國書昨日也在臉書證實快篩陽性，他說「應該是確診了！」接下來將進行各七天的居家隔離和自主健康管理，並改採線上質詢，也呼籲最近與他接觸30分鐘以上的朋友，做好自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞
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