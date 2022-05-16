因應本土疫情！衛福部：國內快篩產能　7月可達1595萬劑

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根據衛福部所提書面報告指出，截至今年4月18日止，經衛福部核准因應COVID-19申請醫療器材專案製造的廠商，為泰博科技股份有限公司等6家廠商，目前每月最大產能計約445萬劑。
衛福部表示，為因應目前國內COVID-19疫情升溫的緊急防疫需求，衛福部與經濟部共同協助廠商，取得新廠專案製造許可，以及行政院協調國防部派遣國軍人力支援國內廠商生產家用快篩試劑，預計5月最大產能可提升至1290萬劑，7月如有新購置設備陸續到位後，每月產能可再提升至1595萬劑。
法務部書面報告指出，關於檢調機關偵辦違法囤積快篩試劑或哄抬價格等情形，各地方檢察署至今年5月13日止，合計受理5件5人，已偵結不起訴有2件3人，剩餘的3件均積極偵查中。
公平會書面報告提到，公平會為競爭法主管機關，尊重市場機制，積極查處不法聯合行為；國內快篩試劑業者的定價，無具體事證足認業者有合意聯合調漲快篩試劑價格的情事。
公平會表示，個別業者對於快篩試劑如果有涉及哄抬價格或囤積而不應市銷售者，屬於刑事案件，得由司法機關依法追訴；公平會會持續注意市場動態，如果有業者涉及聯合行為的事證，將嚴予查處。（編輯：郭無患）
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