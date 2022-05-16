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成大今起自強校區停課兩週　學生控校方出爾反爾

▲成大今起自強校區停課兩週，學生會昨（15）日發出聲明，不滿學校任意更改停課標準。（資料圖／記者陳聖璋翻攝）
▲成大今起自強校區停課兩週，學生會昨（15）日發出聲明，不滿學校任意更改停課標準。（資料圖／記者陳聖璋翻攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-16 10:06:312022-05-16 10:25:27

北部大學上週起陸續宣布遠距上課到學期末，國立成功大學昨天緊急公布自強校區，自今（16）日起到29日停止實體課程，改線上教學2週，但相關公告在同一天有所修改。成大學生會昨天深夜發出聲明，不滿學校任意更改停課標準。

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教育部13日證實，在3種情況下，開放大專院校可遠距教學到期末，條件包括「學校照護、隔離宿舍量能不足以安置校園確診個案，」、「學校進行全校防疫授課演練，可依實際演練需求，延長期程到學期末，也不用通報教育部」以及「學校觀察多數授課教師都已改採遠距，即可調整全校課程，讓全校師生授課、修課作息模式同步」。

目前包括台師大、台大、台科大、陽明交通大學、東海大學、文化大學、元智大學、世新大學、台北教育大學、弘光科大、金門大學皆宣布遠距教學到期末。

成大先前就有不少學生向校方反應，疫情嚴重應改採線上課程，但學校一直沒有宣布全校停課，校長蘇慧貞在5月9日與學生座談時，承諾學生會提出停課標準，後續公告「單一校區2門課程於課堂上同時出現2位以上老師或同學染疫（48小時內）且無其他接觸時，該校區停止所有實體課程2週，採全面線上教學，修習該校區課程之同學停止到校，其所修習其他課程均採線上上課」。

成大在昨天下午3點多發出防疫公告指出，自強校區因出現多名確診案例，經疫調及課程比對，符合單一校區2門課程於課堂上同時出現2位以上老師或同學染疫（48小時內）且無其他接觸時，則該校區停止所有實體課程2週，採全面線上教學規定。

自強校區各系所課程自5月16日起至5月29日止，停止所有實體課程2週，期間若有學習評量請採延後或多元評量方式。「修習該校區課程之同學停止到校，其所修習其他課程均採線上課程」，但6點多時，學校再次發出通知，把上述那句話刪除，引發學生討論。

成大學生會聲明指出，原本公告規定，只要學生有修習任一自強校區課程，則該學生所修習的其餘所有課程都將改為線上授課，與校方確認後，卻堅持以校區為單位，僅自強校區的課程改為線上授課，其餘校區仍採實體授課，並由防疫小組再次發信直接更改規定，無視先前發布的遠距教學原則。

對於部分同學強烈要求全面遠距的訴求，學生會一向認為，在提出具科學根據的合理標準情況下，校方可以不立刻實行全面遠距教學，然而，既然學校已於5月11日公告線上課程實施的相關規則，就應遵照該規定施行，而非出爾反爾，擅自更改規定，此舉不僅漠視上週校長座談會與學生的溝通成果，更直接打臉自己所訂定的防疫規定。

聲明表示，在多所大學實行全面遠距教學，且成大也疑似出現課程傳播鏈的當下，請校方切莫一意孤行，視對學生之承諾與健康於無物。遵守規定實行遠距教學，保護全體學生的安全，才是展現成大身為頂尖大學的氣度及作為防疫共同體的社會責任。

成大校方回應，自強校區的課程有900多門，若到自強校區上過課的學生，在其他校區的課程也採遠距，全校可能2/3的課程都要停擺，再加上目前南部的疫情不像北部那麼嚴重、大多學生有打疫苗，考量有學生希望線上，也有學生希望實體上課，學校應兼顧雙方權益，對於遠距的標準必須嚴格把關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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