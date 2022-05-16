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別讓眼睛透露出你有多累　眼周針灸可消除疲勞又減齡

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別讓眼睛透露出你有多累　眼周針灸可消除疲勞又減齡

健康醫療網

2022-05-16 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】疫情的影響下，人們都戴著口罩，眼神變成與他人交流的最直接管道，正所謂「眼睛為靈魂之窗」，中醫透過望診一個人的雙眼便可觀察出精氣神是否豐沛。一旦有睡眠障礙，會有藏不住的疲態，長期下來眼周循環差，容易會有黑眼圈或是色澤暗沉；若是平時飲食偏好重口味或經常飲酒、喝手搖飲料，眼睛容易腫成泡泡眼，甚至可能早上比起晚上的眼睛要腫了一大圈；若是工作長期用眼的人，則肌肉容易緊繃導致目眶疼痛、眼睛痠澀甚而前額頭痛；此外，隨著年齡增長膠原蛋白流失，肌膚失去彈性，還有表情較為豐富的人，都容易會有眼周的紋路或是眼袋較為顯現的問題。中醫師康涵菁表示，透過中醫美顏針灸搭配體質開藥，不僅有助於解決上述困擾，還能讓人視覺年齡減少好幾歲。

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泡泡眼、細紋、黑眼圈　內外調理才能解除警報

中醫理論認為「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精」，五臟若是出了問題，都可能會影響到眼睛。像是脾氣較虛的患者，容易眼肌無力下垂，若又加上腎氣也虛，水濕代謝失常，更會加重眼胞水腫的情況，眼周顏色也會相對晦暗無光。針對這種脾腎兩虛型的患者，通常可使用真武湯及參苓白朮散來溫脾腎、利水氣，消除水腫並改善眼肌提舉能力。

若是肝氣鬱結或肝火上炎的患者，則眼睛容易充血或是視力模糊，伴隨眼周肌肉緊繃僵硬，同時也容易產生眼周細紋，如果又加上心火上炎，眼睛還會感到刺痛搔癢。針對這類型的患者，則適合用龍膽瀉肝湯、搭配黃連、淡竹葉等清心火藥物及柴胡、白芍等疏肝藥物，才能緩解眼睛的發炎及緊繃。

若是肺氣虛的患者，則可能會因鼻腔及眼睛過敏而多加搓揉，間接導致皺紋產生，且由於氣機不暢，鼻鞍處連至眼下也會比較黯淡無光。這類型的患者則可利用玉屏風散或補中益氣湯去補益肺氣，處理好過敏之後眼睛自然也會比較舒適。

除了用藥以外，若能同時採用眼周的精細針灸療會更加強療效，除了針刺傳統穴位像是攢竹穴和睛明穴以外，也能直接對於過度緊繃的眼輪匝肌下針，並搭配頭皮針去向上拉提，一周至少針刺一次，約6-12次便能改善眼周狀況。然而，由於每個人眼睛問題不盡相同，建議還是和合格的醫師討論過後再行施作會更妥當。

平時飲食作息要留意　中藥茶飲幫忙打好基礎

想要避免眼睛不適或提前老化，平時自身的眼部保健也不可鬆懈，飲食方面要盡量忌口過鹹或過辣食物，也不可經常熬夜，否則眼睛容易浮腫，同時要減少搓揉雙眼或瞇眼的壞習慣，用眼時間一旦較長就須適時地閉目養神，才不會讓眼部肌肉過於僵硬。此外，可在睡前和起床後使用市售的凝膠型眼罩，先冷敷五分鐘再熱敷五分鐘，這樣冷熱交替不僅可舒緩緊繃的眼部肌群，也能改善局部血液循環，減少眼周的暗沉。

飲食方面，可多攝取富含抗氧化劑的營養素，如含有維生素C的柑橘類及芭樂、含有維生素E的杏仁果、酪梨和藍莓，以及含有葉黃素的菠菜及地瓜葉，才能夠減少自由基的傷害，延緩眼睛的老化。平時若還想額外保養，則可沖泡「舒眼茶」來活絡眼周氣血，同時維持眼內的滋潤，眼睛會更加炯炯有神。

材料：枸杞9顆、熟地1-2片、菊花3朵、石斛3顆、丹參1片

做法：將上述藥材清洗過後，以500-800c.c.的沸水沖泡，加蓋燜10-15分鐘左右即可飲用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53777

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