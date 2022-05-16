獨／林襄老公視角曝光！僅穿薄紗半掩酥胸漫步沙灘

樂天啦啦隊女神林襄人氣看漲，首本寫真書《與你襄遇》在短短2個月內賣破萬本，被奉為粉絲們人手一本的寫真聖經，5/20日即將出版第二本寫真書《與你襄愛》，更深入呈現不同居家風貌，她笑說，為了給讀者相愛的感覺，寫真書內容滿滿是「老公視角」，包括她在家洗頭、洗澡的極私密畫面，性感指數破表，因為疫情關係無法出國，刻意選在有異國風情的民宿取景，男粉看了會有種跟老婆度蜜月的感覺。

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▲林襄僅穿薄紗性感亮相，對拍攝尺度無極限。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄寫真書裡都是家居私密造型，滿滿「老公視角」。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄在異國風民宿拍攝寫真，有種偽出國的情懷。（圖／莉奈文創提供）

從外拍模特兒出身，林襄自認尺度無極限，跟信賴的女攝影師兼經紀人莉奈合作，9年交情都呈現在作品上，對著鏡頭的肆意撒嬌、綻放如花般盛開的身體曲線，她做來毫不扭捏，清新感躍然紙上。她回憶起去年拍攝期間，一個人清晨走在沙灘上，踏著日出微亮的光芒緩緩前行，身上僅有透明薄紗、用手半遮酥胸，忍不住笑說「回想起來，我真的滿敢的」。

拍攝足跡踏遍全台，滿足了林襄偽出國的浪漫心思，對於台南歐洲風絕美民宿「南人旅人」印象深刻，那裡的白牆、玻璃屋、一望無際的游泳池，有林襄留下的美麗倩影，全都收錄在《與你襄愛》裡。林襄坦言旅遊大多都去日韓、泰國等觀光勝地，還沒去過海島國家，若未來疫情趨緩，很想去峇里島拍寫真書。

▲林襄被封為啦啦隊女神，寫真書相當熱門。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄漫步在沙灘上，露出甜甜微笑。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄32E的好身材，讓粉絲相當羨慕。（圖／莉奈文創提供）

近日啦啦隊女神們寫真書風潮再起，包括峮峮、巫苡萱、壯壯都陸續推出新書，林襄原定舉辦的簽書會，因為疫情因素取消，會再擇日補辦，粉絲關心她的健康，她笑稱自己是宅女，工作結束就待在家裡，不會去夜店狂歡或趴趴走，請「襄民們」放心。