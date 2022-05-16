超商辣台味！萊爾富聯名麻膳堂 「這款」一微波全店都香
快速竄紅的人氣名店麻膳堂，剛開幕就吸引大批排隊人潮，吃得到豆皮和鴨血、被暱稱為個人麻辣鍋的麻辣牛肉麵，麻醬水餃、蝦仁炒飯、麻醬麵都是招牌必點。5月攜手超商萊爾富合作獨家四款「辣台味」聯名鮮食新品，以經典麻辣醬料為主打，從烤飯糰、炒飯、寬粉煲到涼麵等庶民美食，一次開吃。
萊爾富繼4月推出寬心園聯名蔬食新品獲得好口碑後，5月攜手人氣名店「麻膳堂」，合作獨家四款「辣台味」聯名鮮食新品，以經典麻辣醬料為主打，打造「椒麻牛肉烤飯糰」、「麻辣炒飯佐無骨排骨」、「麻辣豬肉寬粉煲」與「椒麻雞絲涼麵」。
在「麻膳堂」店內風靡無數饕客的獨特麻辣醬，當然不會讓超商客人失望，連Youtuber「HOOK」都在粉專稱讚，「麻辣炒飯佐無骨排骨」的炒飯微波後也不會濕濕軟軟，「獨特麻辣醬真的好香，整家店都知道你買炒飯」，他分享平常自己都吃小辣，這款不用喝水都吃得完。
而「麻辣豬肉寬粉煲」雖然香辣濃郁，但滋味不會嗆鼻，「HOOK」還開玩笑提醒，記得千萬不要穿白衣服吃，小心Q彈寬粉夾帶辣油攻擊。
過去麻辣醬料因增添香氣的動物性油脂比例較高，多以熱食形式為主，與萊爾富聯名打造的「麻膳堂椒麻雞絲涼麵」，多次調整配方，才解決動物性油脂遇冷凝固的狀況，而且香氣不減。炎夏天氣，在涼麵淋上「麻膳堂」獨家特調靈魂川味麻辣辣油，相當開胃。
即日起至5/31，於全台萊爾富門市購買指定「麻膳堂」商品，即可以加15元加價購「OOHA」無糖氣泡飲（柚子海鹽／水蜜桃烏龍茶／荔枝乳酸口味可擇一，單瓶售價35元）乙瓶。
全家則與新加坡美食「黃亞細肉骨茶」聯手推出包括打拋涼麵、馬來式炒麵、黃亞細肉骨茶風味蘇打餅、黃亞細胡椒奶茶、胡椒白醬雪糕等超商新品，異國美食的經典濃郁胡椒香味，讓不能出國的民眾解解饞。
其中，香辣的馬來式炒麵受到不少網友稱讚；但胡椒飲料及冰品倒是引起大家熱議，不少人認為胡椒奶茶喝來偏淡，尾韻才有點胡椒味；而口味偏「鹹冰棒的」胡椒雪糕，則被認為有「冰的香蒜味道」，頗為獵奇的滋味。