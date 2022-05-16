華視新聞7度出包 文化部：要求華視5月25日提出總體報告
華視新聞7度出包，日前將前副總統陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，立委萬美玲今（16）日在立法院質詢時表示，華視在13日又出包，究竟有無檢討，文化部將如何處理？文化部次長蕭宗煌表示，華視將在5月25日提出總體檢討改善報告，待聽取完後，部長在政策上應有較明確的處理。
立法院教委會今天邀請文化部、國家表演藝術中心、勞動部職安署就「影視與劇場工作安全應如何落實職業安全衛生相關法規」進行專題報告。
萬美玲指出，陳建仁出席美國舉辦的第2屆全球新冠肺炎峰會，對於台灣來說是重要新聞，但華視居然將其頭銜誤植，不到1個月連續出包7次，無視大眾監督、不思檢討改進，NCC、文化部也是視若無睹，當初華視前代總經理陳雅琳才在立院備詢時承諾許多檢討與改善事項，莫非在她離開後，這些檢討過程也一併被帶走？
蕭宗煌回應，華視問題主要是人員教育訓練不足，雖有訂定SOP準則，卻未落實，管理呈現不健全狀態等，已要求華視在5月25日提出完整檢討與改善報告。
萬美玲詢問，華視董事長鄭自隆日前曾就華視出包原因，提出是年年虧損、人力不足、無法開出高薪聘資深人才等，次長能接受此說法？
蕭宗煌說，待聽取完華視總體報告後，部長李永得在政策上應該會有比較明確處理。