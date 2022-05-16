梅雨季溫差大、濕度高！醫師提醒：注意這4種「梅雨病」

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首先，徐立昇表示，潮濕的環境、較高的氣溫，其實比較容易孳生黴菌，皮膚也比較容易長濕疹。民眾平時可以穿著比較通風的衣服，運動、大量流汗之後，可以做簡單的清潔、洗澡保持皮膚在一個乾燥、涼爽的環境當中。
高溫、潮濕的環境，也容易產生塵蟎，徐立昇指出，由於下雨的關係，民眾若要幫床單清洗、曬太陽也比較困難，這都會讓塵蟎更容易孳生，並引起呼吸道、氣喘、過敏等的狀況。此外，若冷氣濾網長期沒有清潔也容易孳生塵蟎，建議民眾要注意定期的清洗。
溫差大容易「關節疼痛」出現紅、腫、熱、痛儘速就醫
此外，在這個季節也常發生關節痛的現象，徐立昇說明，一般傳統大多認為是所謂的風濕，但風濕其實是一個滿籠統的總稱，包含一個關節附近的軟組織的發炎、類風濕關節炎、痛風等等。上述幾種情況痛的部位大概都會在關節附近，如果關節附近有傳統發炎的紅、腫、熱、痛，就可能是關節附近有發炎，與溫差、氣溫、氣壓低都是有關係的，建議要前往就醫做相關的疾病檢定。
避免血液「黏稠」！多補充水分
在溫差大的環境，血壓也會變得比較不穩定，徐立昇提醒，如果有高血壓的病人，發現血壓不穩定就要跟開藥的醫師做諮詢；在這個季節若水喝的不夠的話，血液容易變得比較黏稠，包含心臟病、心肌梗塞、腦中風、血管阻塞等情況都可能會增加。
徐立昇強調，這些心臟病、腦中風以往都是在冬天比較容易產生，在梅雨季也是要小心的狀況，主要是「水份」一定要喝的足夠，建議每半小時到兩小時就要喝200cc的水，每次小便會要維持在淺黃色的顏色。衣著也要配合室外溫度做適當的調整，室內的空調也不要開太低溫，讓室內室外的溫差不要差太大。
最後，徐立昇呼籲，民眾平常就應該跟自己的家庭醫師討論，去瞭解自己身體的狀況，才知道怎麼樣因人而異，做最好的疾病預防。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53755
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