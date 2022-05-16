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推特收購案又生變？法律部門控馬斯克違反保密協議

▲馬斯克日前宣布暫緩推特收購案，近日又指出自己被推特法律部門「關切」，稱其違反了推特的保密協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克日前宣布暫緩推特收購案，近日又指出自己被推特法律部門「關切」，稱其違反了推特的保密協議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-16 11:34:252022-05-16 11:41:00

全球首富馬斯克收購推特之路一波三折，不僅先前才剛針對收購推特一事喊停踩剎車，15日又發文表示他遭推特的法律團隊指控「違反保密條例」，原因是他揭露假帳號的確切抽樣樣本數量。

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根據《路透社》報導，馬斯克13日透過推特發文表示，自己將會暫緩收購推特的交易，原因在於他認為推特的假帳號和垃圾帳號只佔每日活躍用戶不到5%，並附上《路透社》報導證明；不過該篇報導也提到，由於計算可能會有誤差，估算的數字不一定代表實際數字，推特估算的假帳號或垃圾帳號的數量「可能比實際數字來得高」。

由於馬斯克先前大張旗鼓表示，自己收購推特的首要任務之一就是打擊垃圾帳號與假帳號，推特2022第一季報告卻指出假帳號或是垃圾帳號佔其可營利的每日活躍用戶不到5%，違反馬斯克想革新的初衷，因此會先暫緩收購交易並請自己的團隊隨機抽選100個推特帳號，測試辨別這些機器人假帳號的比例。

不僅如此，他也邀請追蹤者們「以100作為樣本數」進行同樣的操作測試；有網友詢問馬斯克是否能針對推特真假帳號比例進行更詳細的說明，馬斯克當時則回推解釋，團隊會把抽取帳號數量設定為100，主要也是依循推特的慣例，「推特也是用這樣的樣本量來計算的，所以假帳號、詐騙帳號會小於整體帳號的5%」。

只是讓馬斯克沒想到的是，這卻換來了推特法律部門的電話。

「推特法律團隊剛打過來抱怨說我違反了他們的保密協議，只因為我揭露機器人檢查樣本量是100！這確實發生了！」，馬斯克昨（15）日繼續發推更新自己「暫緩」440億美元收購案的細節，並告訴用戶其實他們都早在沒有意識到的情況下，被演算法給操控了。

不過馬斯克也表示，除了該篇《路透社》報導數據外，目前還沒有看到推特假帳號少於5％的任何相關分析，他仍會致力於推動這筆收購交易案。報導內指出，目前推特平台上可被投放廣告營利的帳號約有2.29億個，外界分析馬斯克宣布暫緩的消息已來這些「小動作」，多半是為了壓低、協商更優惠的收購金額。

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