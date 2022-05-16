新住民姊妹用瑜珈找到安定的力量　移民署慶國際日

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來自江蘇的王芬芬指出，在因緣際會下她到台灣環島旅行，進而認識了先生，兩人在107年結婚領證後，隔年便隨著先生在台灣安頓。當時年僅23歲的她，已經在廣州擔任5年瑜珈老師工作，婚後則在台灣繼續教瑜珈，做自己有興趣的事。
深獲學生喜愛的王芬芬，原來她曾經為精進自己的專業，兩度前往瑜珈發源地印度進修學習，不管是瑜珈體位伸展、梵文唱頌、靜心冥想及力量技巧訓練等精隨，均能一一掌握，而王芬芬也將瑜珈運用在經營家庭中，遇到與丈夫或公婆觀念不合的地方，在溝通前就整理好自己，談話不帶情緒性的字眼，就像瑜珈ㄧ樣，用各種體式覺察身體內在的訊號，用呼吸感知當下，便能找到安定的力量。
王芬芬鼓勵和自己一樣遠嫁的姊妹不要害怕，家是講愛的地方，只要擁有正念之心，就能溝通結善緣。移民署北區事務大隊台北市服務站蘇主任慧雯表示，移民署「外來人士在台生活諮詢服務熱線」原碼為「0800-024-111」，自7月1日起簡化為由「1990」馬上幫你四碼專線，服務語言包括中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言，提供停居留法規、通譯協助、社會福利、醫療衛生等相關諮詢，提供在台外來人士友善、溫暖的專線服務，歡迎新住民多加使用。