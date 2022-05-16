楊繡惠情史坎坷！爆15歲初夜獻給鄭進一　還曾當過第三者

57歲的楊繡惠突爆和白雲「在一起」！在演藝圈投下震撼彈，歷經一晚網路熱議後，才澄清只是開玩笑，「經過一碗（晚）深思熟慮後，我們還是做平凡的朋友比較好」，讓大家虛驚一場，其實她情史頗為豐富，卻被命理師斷言是「小三命」，因為是知名藝人阿西的女兒，從小接觸演藝圈名人，曾自爆15歲時就跟男歌手鄭進一有過一段情，後來受訪時還曾認了獻出寶貴初夜，結果聚少離多，交往一年多就告吹，分得不太愉快。





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▲從工地秀到脫口秀，楊繡惠以開朗大方形象，深受觀眾歡迎。（圖／翻攝楊繡惠娛樂）

楊繡惠和爸爸阿西多年前錄製《冰火五重天》，大方提起往事，當年很多前輩都會來自己家，鄭進一常窩在沙發，打麻將時還會請她佔位置，還保證要指導她學唱歌、彈鋼琴，沒想到琴藝沒有進步，卻聊著聊著開始交往、看電影，成為男女朋友。後來，鄭進一跑遍全台表演，和楊繡惠聚少離多、漸行漸遠，感情自然淡了。





▲鄭進一承認自己多情，是圈內的風流才子。（圖／年代提供）

她透露，鄭進一曾經在樓下手拿半瓶XO，按對講機問她「要不要跟我走，去別的地方生活」，楊說自己放不下父母，不能跟他走，一下樓去，對方就坐上計程車走了，這段戀情無疾而終，她也沒向對方討說法。不過，後來發現鄭進一當初疑似劈腿，讓雙方鬧得不太開心，楊繡惠拒絕和他再同台，鄭進一則否認她的說詞。





楊繡惠透露，算命師說她是小三命，後來工作結識一個已婚的老闆，去大陸工作時被對方猛灌酒，還以權勢逼迫硬上，她一度以洗澡為由逃脫，沒想到對方又苦求見面要跟她道歉，她無奈之下赴約，最後被強暴失身，為了工作選擇忍氣吞聲，兩人不正常關係竟然糾纏了12年，她不吵不鬧當個「沉默的小三」，最後正宮抓包痛譙才分手。





▲楊繡惠去年辦入厝趴，3個緋聞男友全到齊，後排左起為白雲、陳文山、馬國賢。（圖／楊繡惠臉書）

幾年前，楊繡惠還一度跟生技業老闆交往，50歲高齡拚生子，極力挑養身體，想要人工受孕生小孩，最終因家人反對、遠距離戀愛等因素告吹，她選擇主動提分手。而後跟白雲、馬國賢屢傳緋聞，還和陳文山上演溫馨接送情，卻始終處於朋友關係，未能覓得真命天子。



