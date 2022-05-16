解封迎曙光！上海宣布：最快6月恢復正常生活秩序

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上海稍早也舉行疫情防控記者會，副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，且新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告。
由於上海市疫情得到有效控制，綜合專家研判分析，上海確立了下一步防控工作將分為三個階段，一是「鞏固清零成果」，至5月21日復商復工期間，重點目的在於降低新增確診數、防止疫情反彈、有效持續管控，全市將保持低水準社會活動。
第二階段為走向「常態防控」，自5月22日至5月31日，將不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，並加快疫情防控向常態化分級、分類管理轉變。
第三階段則是全面解封，自6月1日至6月中下旬，有著嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，上海將全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。
此外，交通方面今起也將回歸正常運行，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的發車數，航空亦將逐步恢復國內航班飛往上海市的客座率，5月22日起，公車和陸面交通管制也將有條件的逐步恢復運營。
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