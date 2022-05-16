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解封迎曙光！上海宣布：最快6月恢復正常生活秩序

▲經歷近兩個月混亂的封城，上海迎來首度單日確診千例以下，有望於六月初回歸正常。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲經歷近兩個月混亂的封城，上海迎來首度單日確診千例以下，有望於六月初回歸正常。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-16 12:09:41

上海自3月28日起迎來將近2個月的封城，當局強力封控措施下雖亂象叢生但也展現輕零成效，今（16）日上海分階段復商復市，副市長宗明亦宣布，本土新增數自疫情以來首度降至千例以下，上海將從6月1日起全面恢復全市正常生產生活秩序。

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上海衛健委通報，新增本土確診69例，無症狀感染者869例，合計938例，這是在此波中國面對最嚴重疫情以來，首度單日確診數降至1000例以下。

上海稍早也舉行疫情防控記者會，副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，且新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告。

由於上海市疫情得到有效控制，綜合專家研判分析，上海確立了下一步防控工作將分為三個階段，一是「鞏固清零成果」，至5月21日復商復工期間，重點目的在於降低新增確診數、防止疫情反彈、有效持續管控，全市將保持低水準社會活動。

第二階段為走向「常態防控」，自5月22日至5月31日，將不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，並加快疫情防控向常態化分級、分類管理轉變。

第三階段則是全面解封，自6月1日至6月中下旬，有著嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，上海將全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

此外，交通方面今起也將回歸正常運行，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的發車數，航空亦將逐步恢復國內航班飛往上海市的客座率，5月22日起，公車和陸面交通管制也將有條件的逐步恢復運營。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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