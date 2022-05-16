《初擁》劇組釀2死　文化部9月底前提藝文契約範本

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蕭宗煌在報告中指出，文化部配合勞動部於5月1日施行的「勞工職業災害保險及保護法」，已明確規定，政府機關辦理藝文採購，必須為勞務提供者投保職災險；並遵照委員會決議，目前正和勞動部及藝文公協會合作，預計在9月底前，提出各類型藝文工作的承攬或委任契約範本。
針對契約範本，蕭宗煌說，範本不可能通通適用，會針對不同的環境、勞動條件訂定不同的範本，盡量極大化，幫不同的勞動者訂定不同的勞動契約範本。
另外，目前影視局已全面盤點各類影視補助要點，明訂補助項目包含職業安全維護相關經費，並將「職業安全」列入評選項目，具體要求獲補助者遵守勞動法規，必須進行風險評估，提供工作安全計畫，參與職業安全訓練課程等。
蕭宗煌表示，不論劇組是否獲得文化部補助，劇組向影視局申請協拍服務時，必須提供「拍攝場地風險評估建議清單」、「安全維護計畫自行確認表」，若是高風險狀況，像高吊、下墜風險、特技動作或是水下作業、爆破等等，都必須提供相對應安全防護清單。
文化部會持續瞭解劇組需求，另外，在劇場方面，國家表演藝術中心的國家兩廳院、台中國家歌劇院，以及衛武營國家藝術文化中心皆訂有劇場勞工安全、場地安全相關規範，也辦理研習課程，宣導劇場安全規範；地方場館則邀集劇場專業委員檢視場館安全性，並提供相關諮詢，要求落實職安規範和勞動權益。
除政府機關外，文化部也和民間表演藝術公協會合作，如台灣技術劇場協會、台北市藝術創作者職業工會等，持續合作辦理相關研習課程。