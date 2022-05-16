男星被抓包與嫩模「親密磨蹭」！看到反射物就興奮

林亭翰揮別過往乖乖牌形象，為新歌《MISS OCEAN》染了一頭銀灰色頭髮，首次挑戰唱跳的他，大跳現代舞傳遞歌曲想表達的思念逝去之情。他也在歌曲MV中與嫩模演出親密戲，上演「磨鼻傳情」，沒想到卻因此意外曝光自己超愛照鏡子的習慣。
林亭翰在MV中不僅第一次獻出螢幕舞蹈處男秀，更與飾演女主角的嫩模大演親密戲，與女主角深情相對擁抱，兩人更來個「磨鼻傳情」。林亭翰透露，互不相識的兩人第一場戲就拍磨鼻子，讓自己拍攝前竟然異常緊張，還特別在開拍前找女主角尬聊半小時，結果兩人聊到最後竟然聊起保養，被問到如何保持「雞蛋肌」，林亭翰透露自己從大學就開始養成擦保養品及敷面膜的習慣，笑說：「一種勤能補拙的概念。」不過「愛面子」如他，問林亭翰平常是否自戀及常常愛照鏡子？他否認之餘，卻又自招自己「超愛照鏡子」，舉凡走在路上能「反射」的東西像是後照鏡、大樓的玻璃門或是電梯門，遇到了都會無時無刻地照，他自我解釋說：「其實也不是愛美，就想說確認一下（臉）有沒有問題而已！」
這次為了MV突破自我，跳現代舞的林亭翰，坦言自己在舞蹈這塊是「舞痴」等級，對跳舞一直有陰影的他透露在高中時原本很喜歡跳舞，當時為了參加歌唱比賽還曾找熱舞社同學組團報名，雖然一路到決賽，但林亭翰事後看到自己在舞台上跳舞有氣無力、沒信心樣子感到很羞愧，從此埋下了心魔，更開始抗拒跳舞這件事，他表示：「我私底下是個『放很鬆』的人，但跳舞對我來說總感覺缺少了一點力度，更何況要邊唱邊跳，我才發現我不但喘不過氣、甚至連歌都無法唱好！」