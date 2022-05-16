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蒲亭、習近平健康出狀況？陳明通：並非如媒體報導

▲俄羅斯入侵烏克蘭，俄國總統蒲亭（中）健康也引發關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯入侵烏克蘭，俄國總統蒲亭（中）健康也引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-16 12:43:262022-05-16 12:45:36

俄羅斯總統蒲亭揮兵入侵烏克蘭，與他友好的中國國家主席習近平則不放棄武力統一台灣，近來兩人皆被外媒報導，身體狀況疑出問題。對此，國安局長陳明通今（16）日表示，蒲丁與習近平的健康不如媒體報導。

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烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前在專訪中至表示，「這位俄羅斯領導人患有嚴重的癌症」，俄羅斯已經在醞釀推翻蒲亭的政變：英國《每日郵報》則報導，2021年底時傳出習近平因腦出血被緊急送醫，近日則有中國知情人士爆料，習近平恐怕得了腦動脈瘤、腦血管出現腫脹狀況，但習不願接受大手術。相關消息已遭中方封鎖。

立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長、外交部次長報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。民進黨立委趙天麟在視訊質詢時詢問，媒體報導蒲亭有血癌、帕金森氏症，以及習近平可能有腦部問題等，針對這兩位比較可能造成區域衝突的首腦，國安局有無掌握其健康狀況？陳明通回應表示，國安局有一定程度掌握，但「健康狀況沒有如媒體所說的」。

陳明通強調，一個獨裁者就可以發動這樣損人不利己的戰爭，重點在於其對人類文明與世界秩序所造成的風險，而不是身體不好，應該看重制度的本身，不要怪罪於健康，蒲亭沒有外界說的罹癌，「蒲亭發動戰爭，純粹就是獨裁者活在自己的想像，想恢復過去光榮，全世界都看不下去才聯合杯葛」。

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