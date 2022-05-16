造謠醫師曾嗆「移工直接埋掉」　王浩宇呼籲撤照

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成大教授李忠憲在13日於臉書發文批李男是「高學歷、中智力、低情商」，直言：「表面看起來好像網路是匿名的，但網路真的不是匿名的，在上面做任何事情都要符合法律的規範，否則會付出代價。」民進黨桃園市前議員王浩宇也透過臉書發文表示，李俊成除了這次事件外，過去有許多暴力威脅、種族歧視等明顯違反醫師法的發言，他正在整理相關資料，將會一併提供給相關單位，並要求撤銷其醫師執照。
王浩宇指出，「這次事件，真的很恐怖」，李俊成身為1名麻醉醫師，手術前任何一點點點劑量差異都能無形中謀命。「如果他麻醉的病患剛好是他在臉書發表言論要處理掉的南部人、小孩、移工、精神病患、老人，或剛好跟他政治立場不同，他會不會真的這麼做？這樣的言論可以輕輕放下嗎？」王浩宇還說，衛福部、雙和醫院都應該積極介入調查，包含之前他麻醉後造成死亡的案例跟特定族群有關，如果真的有巧合應該查出來。「這真的一點也不好笑。」
而李俊成工作的雙和醫院則發聲明證實，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，初步調查為本院麻醉科主治醫師，經下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。