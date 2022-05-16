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造謠醫師曾嗆「移工直接埋掉」　王浩宇呼籲撤照

▲PTT散播「北篩南送」假訊息，遭起底發文者是部立雙和醫院麻醉科主治醫師李俊成。（圖／部立雙和醫院醫師簡介截圖）
▲PTT散播「北篩南送」假訊息，遭起底發文者是部立雙和醫院麻醉科主治醫師李俊成。（圖／部立雙和醫院醫師簡介截圖）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-16 12:59:04

近期有不肖人士利用PTT造謠，遭高雄市刑警介入偵辦，最終發現該名網友為雙和醫院麻醉科醫師李俊成，他一開始還向警方宣稱自己「無業」。他不但在7日聲稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，又說：「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走2名工程人員」。真實身份曝光後，李俊成在13日公開向社會大眾公開道歉。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇指出，李俊成過去有許多暴力威脅、種族歧視等言論，呼籲相關單位應該積極調查。

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據悉，李俊成使用帳號「hamel」，過去曾發表過許多偏激言論，包括：「南部真的8+9應該殺光，那我們台北納稅錢補貼南部真的浪費」、「為何不殺光低端外勞」、「原住民就是低等啊，以前被叫番不是沒原因的」、「移工直接埋掉就好啊」、「那些小孩以後都是社會不安定因子…先殺掉其實對國家長遠發展比較好」，恐怖的言論令人髮指。

成大教授李忠憲在13日於臉書發文批李男是「高學歷、中智力、低情商」，直言：「表面看起來好像網路是匿名的，但網路真的不是匿名的，在上面做任何事情都要符合法律的規範，否則會付出代價。」民進黨桃園市前議員王浩宇也透過臉書發文表示，李俊成除了這次事件外，過去有許多暴力威脅、種族歧視等明顯違反醫師法的發言，他正在整理相關資料，將會一併提供給相關單位，並要求撤銷其醫師執照。

王浩宇指出，「這次事件，真的很恐怖」，李俊成身為1名麻醉醫師，手術前任何一點點點劑量差異都能無形中謀命。「如果他麻醉的病患剛好是他在臉書發表言論要處理掉的南部人、小孩、移工、精神病患、老人，或剛好跟他政治立場不同，他會不會真的這麼做？這樣的言論可以輕輕放下嗎？」王浩宇還說，衛福部、雙和醫院都應該積極介入調查，包含之前他麻醉後造成死亡的案例跟特定族群有關，如果真的有巧合應該查出來。「這真的一點也不好笑。」

而李俊成工作的雙和醫院則發聲明證實，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，初步調查為本院麻醉科主治醫師，經下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。

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