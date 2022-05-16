爭取提名！呂玉玲：羅智強跟桃園沒淵源　非空降而是跨區

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至於羅智強日前公布媒體民調，與潛在對手衛福部長陳時中僅差距5個百分點，呂玉玲回應，自己並未看過該份資料，但她同時掌握另一份民調，各區對她的參選反應都不錯，自己的支持度與目前可能參選的人選相比「很接近」，也否認黨中央內定的傳聞。
針對羅智強請辭去台北市議員，並在桃園入籍、置產。對此，呂玉玲表示歡迎，但她也表示羅智強原是台北市議員，和桃園較無淵源，人生地不熟不能稱為空降，而是「跨區」。呂玉玲建議羅智強「應先敦親睦鄰」待熟悉桃園後才能苦民所苦，呂也隔空向羅智強喊話「可以和我一起打拼」，至於以什麼方式合作？她表示有很多合作空間與方式，一起把桃園拿回來。
面對民進黨內人選未定，呂玉玲如何看待陳時中、鄭運鵬和鄭寶清等可能的對手？呂玉玲認為，陳時中面對國內快篩之亂尚未平息，至於鄭運鵬和鄭寶清則同樣都在地方一起服務、一起打拼，呂玉玲表示都不是問題，投入選舉過程「有石頭就搬開，有障礙就排除」。
呂玉玲指出，桃園內選民結構以閩南佔110萬人、客家85萬人、軍眷20萬人、原住民7.8萬人以及新住民6.3萬人等五大族群，如獲得黨內參選資格，呂玉玲提出物價平穩、創造在地就業，並提出打造新創產業會展中心為參選願景，期望替桃園「城市美容」，並建立在地的認同感、存在感、價值感與責任感，支持桃園升級，「人人以桃園為榮」。