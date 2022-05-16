快訊／又破6萬例！本土今增61697例　死亡+29、境外+57

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，35例男性、22例女性，年齡未滿5多歲至80多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月14日至5月15日。
指揮中心統計，截至目前國內累計9,633,462例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,803,188例排除)，其中830,257例確診，分別為12,263例境外移入，817,940本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,097例COVID-19死亡病例，其中1,082例本土，個案居住縣市分布為新北市526例、臺北市375例、基隆市54例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市及雲林縣各6例，花蓮縣5例、屏東縣、臺東縣及臺南市各4例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例，新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。