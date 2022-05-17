這一物必囤！網友激推：美式賣場獨家咖啡隨行包超驚艷
知名美式賣場好市多（Costco）不只以量大價美聞名，更時不時出現市面少見、獨家販售的新商品，「挖寶」的喜悅與驚奇感深具消費者內心。近日臉書社團即掀起一場熱烈討論，真的不是傳說，而是紅遍各大賣場，讓許多喝過、懂喝的網友都讚不絕口，穩坐「日本銷售第一」寶座的優質好咖啡，也悄悄出現在美式賣場架上，而且還是外面通路買不到的「深焙風味隨行包」，令不少咖啡老饕們躍躍欲試。
日前一名雀巢金牌咖啡老主顧在臉書社團PO文，驚嘆賣場出現「深焙風味隨行包」的蹤跡，香醇黑咖啡，直接加水即可，方便準備，口感不會苦澀也不酸，咖啡香氣濃厚！除了滿意隨行包的口味，該名網友也讚許隨行包小包裝方便好攜帶，一包就是一杯的份量，不用擔心像罐裝咖啡可能會有香氣保存不完整、受潮的問題，或是每次泡咖啡份量抓不準而走味，就像是在玩運氣大考驗一樣。
此外，該名網友更發現，這款深焙風味隨行包還可以直接加冷水沖泡，風味和濃郁度一樣讚；喜歡喝拿鐵的話，也能直接加入牛奶、燕麥奶或杏仁奶，喝起來更順口；若是想喝濃一點，多加一包，也能創造濃厚口感。
該文一出，立即吸引眾多網友目光，就有網友直呼「明天要來去搬貨了」，而購買過雀巢金牌罐裝咖啡的忠實顧客們，則是在留言處刷上一排「金牌愛好者+1」。同時，也釣出體驗過深焙風味隨行包美妙之處的網友大方分享「隨行包黑咖啡想喝時水一沖就好了」、「隨行包最大優點就是不會有結塊問題」。
日本銷售第一的咖啡品牌果真實至名歸，美式賣場獨家販售的深焙風味咖啡隨行包，一推出即獲得消費者盛讚，除了可依個人喜好，輕鬆簡單調整份量與濃度，且比罐裝咖啡更方便攜帶也更容易保存，不論是人在辦公室、長途旅程外出中，或是週末上山露營、假日午後公園野餐，任何時刻、任何地點都可以迅速方便喝到好咖啡，風味不苦不酸還會回甘，對廣大的咖啡愛好者來說，絕對是必囤好物！
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