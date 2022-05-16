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男嬰「馬蹄內翻足」　出生兩天「踝足支架」矯正

男嬰「馬蹄內翻足」　出生兩天「踝足支架」矯正
男嬰「馬蹄內翻足」　出生兩天「踝足支架」矯正

健康醫療網

2022-05-16 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名男嬰一出生就發現左腳掌有「馬蹄內翻足」現象，立即接受踝足支架矯正。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，由於一出生寶寶的足部較柔軟，最容易矯正，治療效果最好，同時提醒有類似情形的寶寶家長，千萬不要迷信要等到滿月才接受治療。

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姿勢性「馬蹄內翻足」　胎內壓迫導致

蕭安芳主任表示，該男嬰是屬於姿勢性的馬蹄內翻足，在母胎發育過程中足部是正常的，在某種情況下在胎內受到壓迫，才導致左腳掌內翻，出生第二天就接受治療。

蕭安芳主任指出，除了姿勢性的馬蹄內翻足外，還有約10％是有家族史，也有屬於結構性的內翻足，是在母胎內因足部神經、肌肉或骨骼發育不正常所致，在治療上較為複雜。

「踝足支架」矯正　為男嬰量「足」訂做

一旦發現新生兒有內翻足現象，無需迷信一定要等待滿月後才接受治療，越早接受治療，其矯正的效果越好。

復健部為該男嬰量「足」打造「踝足支架」來矯正腳掌內翻，隨著寶寶足部的成長，每二到四周就要更新踝足支架，而且踝足支架必需逐漸往內翻的反方向拉扳，好讓腳掌回到正位，復健師每天都要床邊替男嬰做踝關節鬆動徒手治療，讓踝關節更柔軟加速矯正效果。

矯正持續三個月　後續追蹤確認成效

蕭安芳主任提及，踝足支架矯正需持續三個月，母子不可能在產後護理之家住這麼久，因此會教導媽媽正確的居家復健方法，後續將持續門診追蹤，姿勢性的馬蹄內翻足，通常會有較佳的復健矯正效果，若保守治療矯正效果不佳，少數寶寶可能會需要手術介入。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53730

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